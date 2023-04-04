Как рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии, Кайя Саариахо входит в число самых исполняемых современных композиторов. Будучи автором опер, балета, оратории, оркестровых пьес, инструментальных концертов и камерных инструментальных ансамблей, музыку Саариахо заказывают Линкольн-центр, Барбикан-центр, институт IRCAM, BBC, Лос-Анджелесский симфонический оркестр, Зальцбургский фестиваль, Театр Шатле, Финская национальная опера и другие институции.

В 2011 году Саариахо получила премию «Грэмми» за запись оперы «Любовь издалека». В октябре 2022 года композитор отметила 70-летие — юбилею и посвящен концерт в Большом зале Петербургской филармонии.

«Зимнее небо» — переложение второй части оркестровой пьесы «Орион», мировая премьера которой состоялась 2014 году в Театре Шатле. Трехчастная композиция, написанная по заказу Кливлендского симфонического оркестра и впервые прозвучавшая в 2003 году, регулярно исполняется на крупнейших мировых сценах под управлением таких дирижеров, как Кристоф Эшенбах, Франц Вельзер-Мест, Саймон Рэттл, Джанандреа Нозеда, Юкка-Пекка Сарасте.

Для музыковеда, критика, автора и ведущего абонементов Московской филармонии, главного научного журнала «Музыкальная академия» и участника инди-группы OQJAV Ярослава Тимофеева выступление в качестве ведущего вечера станет дебютом на сцене Петербургской филармонии. Концерт здесь пройдет 7 апреля, подробности и билеты — по ссылке.

12+