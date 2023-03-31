Фортепианный вечер Ивана Бессонова, концерт Дениса Мацуева и другие трансляции покажут в честь 150-летие Сергея Рахманинова

В рамках проекта, который запускает ВКонтакте, Московская филармония покажет большой фестиваль «Рахманиновские дни». 1 и 2 апреля Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят все фортепианные концерты Сергея Рахманинова. Также 1 апреля на сцене большого зала «Филармонии-2» выступит Борис Березовский с камерной программой. В другие дни месяца пользователи соцсети смогут услышать сюиты, сонаты, прелюдии и романсы композитора.

Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича представит сразу несколько проектов, посвященных юбилею Рахманинова. Здесь пройдет фестиваль «Рахманинов и (не) его время» — трансляции его событий будут доступны по ссылке. Зрители увидят концерт, в котором прозвучат кантата «Весна», Рапсодия на тему Паганини и Симфония № 3, а также фортепианный вечер Ивана Бессонова, лауреата Международного конкурса им. Рахманинова и победителя «Классического Евровидения». Выступление пианиста будет доступно только 2 апреля в 20:00.