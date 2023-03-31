Фортепианный вечер Ивана Бессонова, концерт Дениса Мацуева и другие трансляции покажут в честь 150-летие Сергея Рахманинова

В спецпроекте, который запустится в день юбилея композитора — 1 апреля, участвуют Московская, Петербургская и Свердловская филармонии, а также филармонии Красноярска и Нижнего Тагила. Рассказываем о программе.
В рамках проекта, который запускает ВКонтакте, Московская филармония покажет большой фестиваль «Рахманиновские дни». 1 и 2 апреля Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят все фортепианные концерты Сергея Рахманинова. Также 1 апреля на сцене большого зала «Филармонии-2» выступит Борис Березовский с камерной программой. В другие дни месяца пользователи соцсети смогут услышать сюиты, сонаты, прелюдии и романсы композитора.
Санкт-Петербургская филармония имени Шостаковича представит сразу несколько проектов, посвященных юбилею Рахманинова. Здесь пройдет фестиваль «Рахманинов и (не) его время» — трансляции его событий будут доступны по ссылке. Зрители увидят концерт, в котором прозвучат кантата «Весна», Рапсодия на тему Паганини и Симфония № 3, а также фортепианный вечер Ивана Бессонова, лауреата Международного конкурса им. Рахманинова и победителя «Классического Евровидения». Выступление пианиста будет доступно только 2 апреля в 20:00.
Иван Бессонов
Также Петербургская филармония готовит подкаст, в котором лекторы-музыковеды представят творческий портрет композитора с точки зрения исследователей, музыкантов и слушателей — например, лекция «Кто такой Mr. Rachmaninov?» уже доступна для просмотра. Кроме того, один из выпусков цикла лекций «Дирижерское искусство» будет посвящен Сергею Рахманинову и его финальному сочинению «Симфонические танцы».
Свердловская филармония покажет трансляции с фестиваля «Рахманинов. Зримая музыка». В его рамках уже прошли лекция про хоровую музыку и концерт «Алеко» — записи доступны в сообществе филармонии. А 1 апреля зрители увидят запись концерта «Рахманинов. Вторая симфония» — «вдохновляющего произведения, успех которого вернул автору веру в себя». Сочинение исполнит Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Лисса.
Трансляции можно посмотреть на платформе VK Видео и в сообществе «Культура ВКонтакте», а также в сообществах участников проекта.
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