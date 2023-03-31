Быть проницательным прямо сейчас: «Синекдоха Монток» выпустил третий студийный альбом «Acume»

В некоторой степени слово «acume», давшее название альбому, отражает контраст между на первый взгляд кажущимися нежными композициями и их наполненностью печатью: оно происходит из сочетания итальянского «acumen» (проницательность) и румынского «acum» (сейчас). Название пришло в голову Розанову в качестве внезапного озарения — ими был наполнен весь процесс написания и записи альбома. Большинство из песен были написаны во время разгара пандемии и, как отмечает музыкант, в сравнительно короткие сроки.

На третьем студийном альбоме «Синекдоха Монток» вновь обращается к темам детства, но на этот раз акцентирует внимание на то, как события влияют на героя и как превращаются в травму. Так, «Лес рук» посвящен буллингу, а «Драка» — стычке после уроков. Некоторые из песен прямо показывают, как прошлое влияет на настоящее: в открывающей «КГ» и ранее выпущенном сингле «Незримый вес» лирический герой уже повзрослевший, но все еще озабоченный экзистенциальными проблемами.