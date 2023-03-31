Быть проницательным прямо сейчас: «Синекдоха Монток» выпустил третий студийный альбом «Acume»

Большинство композиций, вошедших в релиз, были написаны в разгар пандемии и, как отмечает музыкант Савва Розанов, в сравнительно короткие сроки. Несмотря на суровость материала, в основе песен на «Acume» можно услышать нежные интонации, напоминающие о советской эстраде. После добавления деталей композиции на альбоме утрачивают присущие им наивность и сентиментальность: на первый план выходят горечь и печаль, куда больше подходящие здесь и сейчас.
В некоторой степени слово «acume», давшее название альбому, отражает контраст между на первый взгляд кажущимися нежными композициями и их наполненностью печатью: оно происходит из сочетания итальянского «acumen» (проницательность) и румынского «acum» (сейчас). Название пришло в голову Розанову в качестве внезапного озарения — ими был наполнен весь процесс написания и записи альбома. Большинство из песен были написаны во время разгара пандемии и, как отмечает музыкант, в сравнительно короткие сроки.
На третьем студийном альбоме «Синекдоха Монток» вновь обращается к темам детства, но на этот раз акцентирует внимание на то, как события влияют на героя и как превращаются в травму. Так, «Лес рук» посвящен буллингу, а «Драка» — стычке после уроков. Некоторые из песен прямо показывают, как прошлое влияет на настоящее: в открывающей «КГ» и ранее выпущенном сингле «Незримый вес» лирический герой уже повзрослевший, но все еще озабоченный экзистенциальными проблемами.
Меланхоличный «Acume» заканчивается на светлой ноте — песне о любви под названием «Бичфейс»: Розанов называет ее «выходом, отличающимся от темного тона пластинки». Различие это заметно не только в тексте: саксофон Данилы Никитина придает воодушевляющие оттенки закрывающей песне. Остальной альбом наполнен холодными звуками, присущими «Синекдохе», но при этом вовсе не сдержанными. Иногда они вдохновлены хип-хопом, как в захватывающей и наполненной грувом «Музыке для небесной девятки». Иногда могут напомнить о гиперпопе, как в игривом «Незримом весе». Иногда они уходят в эксперименты, как в «Драке», главная сила которой — внимание к тишине и шепоту.
На протяжении десяти лет, прошедших с момента выхода дебютного альбома «Внеклассное чтение», проект Саввы Розанова «Синекдоха Монток» остается одной из самых впечатляющих экспериментальных поп-групп, исполняющих песни на русском языке. Звук «Синекдохи» постоянно меняется — и определенно достоин названия «современный поп»: это своевременная музыка, всегда резонирующая с настоящим временем. Розанов, впрочем, предпочитает называть свой стиль «Пьеро-кор». Кроме того, его должность сооснователя и главного композитора международной продакшн-студии Monoleak позволяет ему добиваться в своих песнях того звука, что ему необходим — и наполнять эти песни деталями. Наполненный ими, мир «Синекдохи» постоянно балансирует между отсылками к жизни в России и приметами современности.
Благодаря «Acume» видна эволюция «Синекдохи»: этот альбом наполнен деталями, отсылками к поп-музыке и прошлым песням самого Розанова. Например, в «Сибирской шавасане» мы можем услышать сыгранную на Roland M-DC1 фразу, знакомую всем любителям R&B нулевых. Для Розанова это попытка сочетать несочетаемое — и он называет такой подход одним из главных акцентов своего творчества. Кроме того, в альбоме снова появляются использовавшиеся прежде Optigan и Casio SK-1: их звук становится лоу-фай вступлением для отшлифованного трека. Теплый звук кассеты служит точкой входа для большинства песен — примерно как прошлое становится более четким, пока мы его вспоминаем. Но «Acume» лишен ностальгии — вместо этого каждое воспоминание оборачивается суровой, резкой и горькой реальностью.
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