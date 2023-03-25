Эд Ширан выпустил клип с отсылкой на мультфильм «Головоломка»

Певец отметил, что эта композиция — о том, как «терять кого‑то, чувствуя, будто каждый раз, выходя из дома, вы просто наткнетесь на них, и абсолютно все напоминает вам о них и о вещах, которые вы делали вместе».

«Eyes Closed» войдет в грядущий альбом Ширана «−», релиз которого запланирован на май. Пластинка расскажет о личном путешествии певца через «страх, депрессию и тревогу» и завершит эру «математических» пластинок, начатую более десяти лет назад с «+».