В Мариинском театре представят новую версию последней оперы Чайковского «Иоланта»

«Иоланта» — последняя опера Петра Чайковского, входящая в список самых известных русских камерных опер. Произведение было написано композитором за два года до смерти. «Чайковский искал сюжет для небольшой лирической оперы и обратил внимание на одноактную пьесу датского писателя Генрика Герца «Дочь короля Рене». Трогательная история об исцелении слепой от рождения принцессы вдохновила композитора, и он обратился к брату Модесту с просьбой написать либретто», — рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре.

Работа над сочинением продолжалась с июля по декабрь 1891 года, а 6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра состоялась мировая премьера произведения. В сюжете оперы отразились философские и нравственные поиски композитора, который, как считается, в последние годы жизни увлекался трудами Спинозы.

Авторами новой версии постановки выступили режиссер Анна Шишкина и художник Петр Окунев. В преддверии премьеры «Иоланта» прозвучит в Концертном зале 24 марта — в исполнении нового поколения солистов Екатерины Савинковой, Кирилла Белова, Анатолия Михайлова и Мирослава Молчанова. Премьера состоится 15 и 16 апреля уже с другим составом, который пока не раскрывается. За дирижерский пульт в эти дни встанет художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

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