Вышел первый за 5 лет студийный альбом Дельфина «Прощай оружие»

Дельфин

О новом альбоме «Прощай оружие»:

Единственное, за что необходимо бороться — это любовь. Не за любовь к себе, но за возможность любить самому. Бороться изо всех сил, чтобы отдать всё то, что имеешь, не требуя ничего взамен. Воспринимая ответное чувство как благодать, но не данность. Радуясь той самой искре, что вспыхнула и пылает внутри тебя. Не стоит бредить любовью по отношению ко всему человечеству, призывая при этом беспомощность красоты религий. В этом идеальном мире человечество лишь угроза, но не помощь. Жизнь Каждого — значима. Жизнь человечества — бессмысленна.