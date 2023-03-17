Вышел первый за 5 лет студийный альбом Дельфина «Прощай оружие»

Своим названием пластинка отсылает к одноименному роману Эрнеста Хемингуэя — с разницей в одну запятую. Внутри — девять композиций, представляющих музыканта «тем, что он читал, смотрел и слушал»: здесь смешиваются синти-поп, постпанк, нойз, шугейз, гаражные гитары и дрим-поп. Обложкой послужил снимок 1950-х годов авторства британского фотографа Грейса Робертсона.
Главная тема первого за 5 лет студийного альбома Дельфина — взаимоотношения двух любящих друг друга людей: «Они тихи и прекрасны, яростны и опасны, непредсказуемы. Они нуждаются друг в друге, но не нужны миру, в котором живут. Они очень хотят, чтобы их оставили в покое. Они смотрят вдаль и ждут то ли шторма, то ли полного штиля. Они готовы к тому и другому. Они вместе».
О новом альбоме «Прощай оружие»:
Единственное, за что необходимо бороться — это любовь. Не за любовь к себе, но за возможность любить самому. Бороться изо всех сил, чтобы отдать всё то, что имеешь, не требуя ничего взамен. Воспринимая ответное чувство как благодать, но не данность. Радуясь той самой искре, что вспыхнула и пылает внутри тебя. Не стоит бредить любовью по отношению ко всему человечеству, призывая при этом беспомощность красоты религий. В этом идеальном мире человечество лишь угроза, но не помощь. Жизнь Каждого — значима. Жизнь человечества — бессмысленна.
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