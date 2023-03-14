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Музыка

В «Третьем месте» открывается музыкальный клуб с регулярными встречами-обсуждениями

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На первой можно будет услышать и обсудить «Лунный свет» Клода Дебюсси, Сонату №1 Эжена Изаи, «Itinerant» Тору Такэмицу, Концерт для 4 скрипок в переложении для 5 флейт Георга Филиппа Телемана и «Embarme dich, mein Gott» Иоганна Себастьяна Баха.

Изображение предоставлено командой общественного пространства «Третье место»
Изображение предоставлено командой общественного пространства «Третье место»

Музыкальный клуб в особняке Лопухиных-Нарышкиных на Литейном проспекте «Третье место» открывает совместно с творческим объединением #academism. Как рассказали в команде общественного пространства, это «уникальный формат музыкальных вечеров, на которых профессиональные музыканты с любовью рассказывают об академической музыке, анализируют музыкальный язык, разбирают принципы устройства этого вида искусства, общаются с участниками и исполняют музыку композиторов разных стран, эпох и стилей».

Стать участником музыкального клуба смогут как любители, так и профессионалы в области академической музыки. Встречи предполагают горизонтальное общение всех участников клуба в дружественной форме. Первая пройдет уже в среду, 15 марта, ее тема — «Тональность | Des-dur | К. Дебюсси».

«В таком шумном мегаполисе, как Санкт-Петербург, особенно важно слушать и слышать музыку. Поэтому мы рады представить новый проект культурного пространства "Третье место" — музыкальный клуб. Это сообщество для тех, кто хотел бы в кругу единомышленников говорить о том, что любит, о том, что близко и важно, кто хочет научиться не только слышать, но и чувствовать музыку, постичь науку наслаждения величайшим из искусств. Ведь, как отметил Пушкин, "из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия…"» — прокомментировала основатель «Третьего места» Ольга Звагольская.

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