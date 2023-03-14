musicAeterna представит трансмедийный концерт-мистерию Immortal Bach

Музыкальной основой проекта, созданного при участии танцевальной труппы musicAeterna Dance и команды видеохудожников Noir Films, станут три мотета для двойного хора Иоганна Себастьяна Баха: Komm, Jesu, komm, Ich lasse dich nicht и Jesu, meine Freude.
Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, трансмедийный концерт-мистерия Immortal Bach соединяет в себе исторически информированное исполнительство, элементы перформативных практик и иммерсивного театра, видеоарт и световые инсталляции. Виртуально перемещаясь между локациями Дома Радио, зрители станут участниками пространственной видеоинсталляции. Внутри нее хор и артисты танцевальной труппы создадут хореографическую партитуру из сменяющих друг друга застывших картин.
Само название программы Immortal Bach вдохновлено одноименным сочинением Кнута Нюстедта. Как отмечают в musicAeterna, оно «словно побуждает переосмыслить расхожие клише о «вечной», «бессмертной» музыке Баха, перенести принципы музыкального историзма в сферу актуального трансмедийного искусства».
Главный хормейстер musicAeterna — о проекте Immortal Bach:
Мы с командой musicAeterna Dance давно обсуждали идею совместного проекта. Мы начали проводить классы, на которых артисты хора занимаются современными кинетическими практиками. Так возникла идея концерта, в котором звучание хора a capella обретает визуальное измерение. Вместе с артистом musicAeterna Dance, хореографом Александром Челидзе мы начали формулировать пластическую составляющую проекта, а потом пригласили Noir Films — команду видеохудожников, которые работают с нами в Доме Радио.
По словам хореографа-постановщика Александра Челидза, основная цель хореографии данной работы — «прийти к созиданию через разрушение этой материи». «Я начал работать с музыкой мотетов Баха и почувствовал как от партитур веет холодом, как они формируют замерзшую материю внутри нас», — поделился он.
Премьерные показы трансмедийного концерта-мистерии Immortal Bach пройдут 18 и 19 марта в петербургском Доме Радио. Подробности можно найти здесь.
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