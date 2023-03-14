18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

musicAeterna представит трансмедийный концерт-мистерию Immortal Bach

Поделиться:

Музыкальной основой проекта, созданного при участии танцевальной труппы musicAeterna Dance и команды видеохудожников Noir Films, станут три мотета для двойного хора Иоганна Себастьяна Баха: Komm, Jesu, komm, Ich lasse dich nicht и Jesu, meine Freude.

Изображение предоставлено Домом Радио
Изображение предоставлено Домом Радио
Изображение предоставлено Домом Радио
Изображение предоставлено Домом Радио
Изображение предоставлено Домом Радио

Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, трансмедийный концерт-мистерия Immortal Bach соединяет в себе исторически информированное исполнительство, элементы перформативных практик и иммерсивного театра, видеоарт и световые инсталляции. Виртуально перемещаясь между локациями Дома Радио, зрители станут участниками пространственной видеоинсталляции. Внутри нее хор и артисты танцевальной труппы создадут хореографическую партитуру из сменяющих друг друга застывших картин.

Само название программы Immortal Bach вдохновлено одноименным сочинением Кнута Нюстедта. Как отмечают в musicAeterna, оно «словно побуждает переосмыслить расхожие клише о «вечной», «бессмертной» музыке Баха, перенести принципы музыкального историзма в сферу актуального трансмедийного искусства».

Виталий Полонский

Главный хормейстер musicAeterna — о проекте Immortal Bach:

Мы с командой musicAeterna Dance давно обсуждали идею совместного проекта. Мы начали проводить классы, на которых артисты хора занимаются современными кинетическими практиками. Так возникла идея концерта, в котором звучание хора a capella обретает визуальное измерение. Вместе с артистом musicAeterna Dance, хореографом Александром Челидзе мы начали формулировать пластическую составляющую проекта, а потом пригласили Noir Films — команду видеохудожников, которые работают с нами в Доме Радио.

По словам хореографа-постановщика Александра Челидза, основная цель хореографии данной работы — «прийти к созиданию через разрушение этой материи». «Я начал работать с музыкой мотетов Баха и почувствовал как от партитур веет холодом, как они формируют замерзшую материю внутри нас», — поделился он.

Премьерные показы трансмедийного концерта-мистерии Immortal Bach пройдут 18 и 19 марта в петербургском Доме Радио. Подробности можно найти здесь.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: