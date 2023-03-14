musicAeterna представит трансмедийный концерт-мистерию Immortal Bach

Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, трансмедийный концерт-мистерия Immortal Bach соединяет в себе исторически информированное исполнительство, элементы перформативных практик и иммерсивного театра, видеоарт и световые инсталляции. Виртуально перемещаясь между локациями Дома Радио, зрители станут участниками пространственной видеоинсталляции. Внутри нее хор и артисты танцевальной труппы создадут хореографическую партитуру из сменяющих друг друга застывших картин.

Само название программы Immortal Bach вдохновлено одноименным сочинением Кнута Нюстедта. Как отмечают в musicAeterna, оно «словно побуждает переосмыслить расхожие клише о «вечной», «бессмертной» музыке Баха, перенести принципы музыкального историзма в сферу актуального трансмедийного искусства».