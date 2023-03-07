18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Свинг и цыганский джаз исполнят в Музее Академии художеств

Поделиться:

Каждую композицию предварит короткий рассказ, связывающий воедино историю ее написания, биографии великих исполнителей и факты (удивительные и пародоксальные!) из их жизни.

Shutterstock.com

Концерт в Музее Академии художеств дадут участники «Stankov Jazz Band» Алексей Станков (гитара, конферанс), Константин Плеханов (скрипка), Михаил Удалов (гитара) и Роман Киселев (контрабас). Программу дополнит вокалистка Ксения Ельникова. Как отмечают в музее, скрипка, две гитары и контрабас — «классический для данного стиля состав, формулу которого заложил король цыганского джаза, великий Джанго Рейнхардт».

В программе — главные джазовые композиции начала XX века, музыка Джанго Рейнахардта и цыганские мелодии в джазовой обработке. В частности, исполнят сочинения «In the Mood» Глена Миллера, «Crazy Rhythm» Роджера Вольфа Кана, «Si Tu Vois Ma Mere» Сидни Беше, «Ain’t She Sweet» Милтона Эйджера и Джека Йеллена, «It Don’t Mean a Thing» Дюка Эллингтона, «Minor Swing» и «Tears» Джанго Рейнхардта и Стефана Граппелли.

Концерт «Stankov Jazz Band» и Ксении Ельниковой пройдет 8 марта в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17. Подробности можно найти здесь.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: