Свинг и цыганский джаз исполнят в Музее Академии художеств

Концерт в Музее Академии художеств дадут участники «Stankov Jazz Band» Алексей Станков (гитара, конферанс), Константин Плеханов (скрипка), Михаил Удалов (гитара) и Роман Киселев (контрабас). Программу дополнит вокалистка Ксения Ельникова. Как отмечают в музее, скрипка, две гитары и контрабас — «классический для данного стиля состав, формулу которого заложил король цыганского джаза, великий Джанго Рейнхардт».

В программе — главные джазовые композиции начала XX века, музыка Джанго Рейнахардта и цыганские мелодии в джазовой обработке. В частности, исполнят сочинения «In the Mood» Глена Миллера, «Crazy Rhythm» Роджера Вольфа Кана, «Si Tu Vois Ma Mere» Сидни Беше, «Ain’t She Sweet» Милтона Эйджера и Джека Йеллена, «It Don’t Mean a Thing» Дюка Эллингтона, «Minor Swing» и «Tears» Джанго Рейнхардта и Стефана Граппелли.

Концерт «Stankov Jazz Band» и Ксении Ельниковой пройдет 8 марта в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17. Подробности можно найти здесь.

16+