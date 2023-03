В пластинку вошел 31 трек. В треклисте представлены самые хитовые песни музыканта, включая «Wicked Games», «Kiss Land», «Starboy», «Can’t Feel My Face», «Save Your Tears», «Die for You» и «Blinding Lights».

Помимо самого альбома в конце февраля на HBO вышел одноименный фильм-концерт. Его режиссером выступил Мика Бикхэм.