В центре нового Winamp находится фан-зона: пространство, которое предоставит артистам возможность воспользоваться новыми и, как сообщается, постоянными источниками дохода. Музыканты смогут подключать подписки с гибкими уровнями и ценами, предназначенные непосредственно для их поклонников.

Александр Сабоунджян Основатель и генеральный директор LLama Group — об эпохе стримингов: В то время как потоковые платформы облегчили артистам доступ к более широкой аудитории, доходы от них ничтожны. Революция потокового вещания, которая обещала так много, оставила многих артистов позади. Им не хватает контроля над тем, как их музыка представлена и как продается.

Начиная с 15 марта у артистов будет один месяц на создание и настройку своих профилей и уровней, прежде чем платформа откроется для слушателей и поклонников — это произойдет 15 апреля. Таким образом, пользователи нового стриминга смогут напрямую поддерживать своих любимых исполнителей, получая в награду доступ к эксклюзивному контенту.

Эта «фан-зона» будет встроена в новый проигрыватель, который каждый пользователь сможет настроить под свои запросы. Сам Winamp объединит в себе весь аудиоконтент: музыку, подкасты, радио и аудиокниги. В ближайшее время также станут доступны новые версии проигрывателя для Android, iOS, веб-браузеров и Windows.

Матье Гейзен Генеральный менеджер Winamp — о перезапуске проигрывателя: Наша цель — раскрепостить музыку с помощью страсти ее самых больших поклонников, разжигая любовь преданных фанатов к своим любимым артистам с помощью эксклюзивного контента, впечатлений и членства, одновременно предоставляя артистам возможность обходить привратников индустрии и творить на своих собственных условиях.

Универсальный медиапроигрыватель Winamp был запущен компанией Nullsoft в 1997 году для воспроизведения файлов мультимедиа и потоковых передач в среде Microsoft Windows. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году. Перезапустить проигрыватель владелец обещал еще в 2018 году, однако этого не произошло. Спустя четыре года, в 2022-ом, Radionomy Group продала бизнес голландской Azerion и переименовалась в Llama Group.