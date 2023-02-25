Gorillaz выпустили новый альбом «Cracker Island»

Лидер коллектива Деймон Албарн поет о некотором квази-религиозном культе с намеком на поп-культуру и ее умение засасывать, поглощать человека, лишая его идентичности и о жизни в сети. Не обошлось и традиционной для Албарна темы экологических проблем.

Всего на альбоме 10 треков, среди которых выпущенные ранее синглы: New Gold, Baby Queen и Skinny Ape.