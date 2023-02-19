Боб Марли, ABBA и The Beach Boys: ученые создали топ самых счастливых песен

Трек Good Vibrations группы The Beach Boys возглавила этот список. Именно эта композиция 1966 года отвечает всем требованиям научной формулы доктора Майкла Боншора.
Исследователь выяснил, что сочетание мажорной тональности, септаккордов, 137 ударов в минуту, сильного бита, четырех долей в каждом такте и структуры куплет-припев-куплет-припев — это верный способ создать счастливый трек. Он также должен иметь повторяющиеся риффы и сочетание предсказуемости и неожиданности. «Нам нравится высокая громкость, когда речь идет о том, как создаются наши веселые песни, с яркими и бодрыми нотами, исполняемые такими инструментами, как трубы или электрогитары. Наконец, вишенка на торте — повторяющийся ритм или гитарный рифф, который люди могут зацепить и запомнить», — сказал ученый.
По формуле «счастливой песни» также был создан идеальный трек — The Lighter Note. Запись заказала компания Müllerlight, которая объединилась с доктором Боншором, а также провела исследование среди 2000 человек. Оно показало, что 32% из них ежедневно обращаются к музыке, чтобы улучшить свое настроение.
Список самых счастливых песен всех времен:
- “Good Vibrations” by The Beach Boys
- “I Got You” (I Feel Good) by James Brown
- “House of Fun” by Madness
- “Get the Party Started” by P!nk
- “Uptown Girl” by Billy Joel
- “Sun Is Shining” by Bob Marley
- “I Get Around” by The Beach Boys
- “YMCA” by Village People
- “Waterloo” by ABBA
- “September” by Earth, Wind & Fire
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