Боб Марли, ABBA и The Beach Boys: ученые создали топ самых счастливых песен

Исследователь выяснил, что сочетание мажорной тональности, септаккордов, 137 ударов в минуту, сильного бита, четырех долей в каждом такте и структуры куплет-припев-куплет-припев — это верный способ создать счастливый трек. Он также должен иметь повторяющиеся риффы и сочетание предсказуемости и неожиданности. «Нам нравится высокая громкость, когда речь идет о том, как создаются наши веселые песни, с яркими и бодрыми нотами, исполняемые такими инструментами, как трубы или электрогитары. Наконец, вишенка на торте — повторяющийся ритм или гитарный рифф, который люди могут зацепить и запомнить», — сказал ученый.

По формуле «счастливой песни» также был создан идеальный трек — The Lighter Note. Запись заказала компания Müllerlight, которая объединилась с доктором Боншором, а также провела исследование среди 2000 человек. Оно показало, что 32% из них ежедневно обращаются к музыке, чтобы улучшить свое настроение.

Список самых счастливых песен всех времен: