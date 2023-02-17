VK Fest объявил даты проведения. В этом году — сразу в пяти городах!

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, в 2023 году VK Fest продлится целый месяц — «чтобы все успели получить максимум впечатлений и увидеть как можно больше кумиров». 17 июня фестиваль пройдет во Владивостоке, 24 июня — в Новосибирске, 1 и 2 июля — в петербургском Парке 300-летия, 8 июля — на Медальной площади в сочинском Сириусе, а 15 и 16 июля — в московском Парке Горького.

«Впервые VK Fest примут столицы культурной жизни Сибири и Дальнего Востока — Новосибирск и Владивосток. Фестиваль станет самым громким развлекательным событием этого лета и особенным подарком для выпускников: они смогут посмотреть выступления звезд из отдельной фан-зоны у главной сцены», — отмечают в команде фестиваля.

Константин Сидорков Директор музыкальных и событийных проектов VK: VK Fest — культовое место встреч для сотен тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актёров. Все они часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, веселыми активностями и уникальным настроением. Анонсируя VK Fest 2023 сразу в 5 городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: еще сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля.

С 2023 года билеты на VK Fest будут доступны на официальном сайте фестиваля. Позднее будут объявлены первые артисты.