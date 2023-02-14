Группа ARTEMIEV выступит с сольным концертом в Петербурге

За плечами у ARTEMIEV четыре полноценных лонгплея, три мини-альбома и несколько саундтреков — в том числе к ленте «Нормальный только я» с участием Константина Хабенского и документальному фильму «Продавцы винила», для которого группа написала заглавную композицию.

Сейчас музыканты работают над новым материалом, выход которого запланирован в ближайшее время в формате синглов. Первым треком из этой серии стала песня «Обочина», вышедшая осенью 2022 года, следующий релиз запланирован на начало весны.

«Обычно ты выпускаешь альбом — и освобождается какое-то место внутри, это очень классное ощущение. Потому что, пока его делаешь, все время носишь и копишь в себе какой-то груз и какую-то ответственность, от которых хочется избавиться, выпустить их на волю», — рассказывал фронтмен группы Павел Артемьев о работе над новой музыкой.

Концерт группы ARTEMIEV пройдет 16 февраля в петербургском клубе «Космонавт». Подробности можно найти здесь.

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