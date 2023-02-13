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Музыка

Мариинский театр готовится провожать зиму весенними операми Римского-Корсакова

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Театр проведет трехдневный марафон, который не только попрощается с пусть и календарным, но холодом, но и приблизит наступление весны.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Опера «Снегурочка»

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Серию приближающих весну событий откроет опера «Снегурочка» — 25 февраля на новой сцене Мариинского театра покажут классическую весеннюю сказку в новой редакции. Спектакль был поставлен в 2020 году режиссером Анной Матисон — новая «Снегурочка» должна была отвечать духу времени. «Так сюжет стал рассказом об одинокой девушке-подростке, которой зритель сопереживает на протяжении всего действия от пролога до финала. Однако главное постановка сохранила — она осталась полнозвучным гимном красоте, гармонии и жизни, каким и была по задумке композитора», — говорят о постановке в Мариинском театре.

Мировая премьера оперы состоялась более 140 лет назад на сцене Мариинского театра. Спектакль можно будет увидеть еще дважды — 26 февраля в 12:00 и 18:00. Для более глубокого погружения в историю спектакля 21 февраля в камерном Зале Щедрина музыковед Анна Петрова прочитает лекцию «И тает лед. И сердце тает», посвященную опере «Снегурочка».

Проводы зимы продолжатся хоровой «Масленицей»: 26 февраля в Концертном зале выступит Хор Мариинского театра под управлением Константина Рылова — с 2021 года он является главным хормейстером театра.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Опера «Майская ночь»

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Завершит серию предвесенних событий опера Римского-Корсакова «Майская ночь» по одноименной повести Гоголя, исполнение которой запланировано на 27 февраля. Впервые произведение было представлено в Мариинском театре в 1880 году. Спустя почти 130 лет после премьеры, в 2009 году, Александр Маскалин представил новую камерную постановку, которая в новом прочтении сохранила свойственные себе хуторские мотивы и мистическую составляющую.

«Режиссер бережно отнесся к оригиналу, создав удобное сценическое пространство для двух гениев. Слушателей ждет весь спектр таланта Римского-Корсакова: богатая и тонкая оркестровая палитра, гибкая мелодика с узнаваемыми оборотами народных песен, отголоски древних языческих обрядов, изумительная пейзажность и юмор», — говорят о «Майской ночи» в Мариинском театре.

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