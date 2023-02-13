Мариинский театр готовится провожать зиму весенними операми Римского-Корсакова

Серию приближающих весну событий откроет опера «Снегурочка» — 25 февраля на новой сцене Мариинского театра покажут классическую весеннюю сказку в новой редакции. Спектакль был поставлен в 2020 году режиссером Анной Матисон — новая «Снегурочка» должна была отвечать духу времени. «Так сюжет стал рассказом об одинокой девушке-подростке, которой зритель сопереживает на протяжении всего действия от пролога до финала. Однако главное постановка сохранила — она осталась полнозвучным гимном красоте, гармонии и жизни, каким и была по задумке композитора», — говорят о постановке в Мариинском театре.

Мировая премьера оперы состоялась более 140 лет назад на сцене Мариинского театра. Спектакль можно будет увидеть еще дважды — 26 февраля в 12:00 и 18:00. Для более глубокого погружения в историю спектакля 21 февраля в камерном Зале Щедрина музыковед Анна Петрова прочитает лекцию «И тает лед. И сердце тает», посвященную опере «Снегурочка».

Проводы зимы продолжатся хоровой «Масленицей»: 26 февраля в Концертном зале выступит Хор Мариинского театра под управлением Константина Рылова — с 2021 года он является главным хормейстером театра.