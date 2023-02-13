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Музыка

В Доме Радио исполнят «Песни о любви и забвении» Теодора Курентзиса и композиторов-резидентов

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Это спецпроект-посвящение трансцендентальной природе любви — 4-часовое действо в разных локациях пространства на Итальянской улице.

Изображение предоставлено командой Дома Радио

Точкой сбора гостей в ожидании основной части концерта станет πάντα ρεῖ («Все течет») — зона с саундскейпом, которая, как обещают в Доме Радио, возникнет стихийно. Первым музыкальным событием вечера станет камерный концерт солистов musicAeterna. В программе — произведения Теодора Курентзиса, Вангелино Курентзиса, Алексея Сюмака, Алексея Ретинского, Андреаса Мустукиса, в том числе никогда ранее не звучавшие.

Завершит основную программу BLUE TIMES — перформанс на музыку Андреаса Мустукиса, результат коллаборации артисток MA Dance, хореографов Алевтины Грунтовкой и Елены Лисной с солисткой хора musicAeterna — сопрано Екатериной Дондуковой. Это исследование природы любви через движение, голос и цвет воплощает феномен синестезии — парадоксальную и глубокую связь между видимым и слышимым. Сразу после основной программы в стенах Дома Радио пройдет виниловый диджей-сет.

Специальный проект Дома Радио ко Дню Святого Валентина «Песни о любви и забвении» пройдет 14 февраля в пространстве на Итальянской улице, 27. Начало в 19:00. Подробности программы можно найти по ссылке.

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