В Мариинском театре исполнят единственную комическую оперу Вагнера

Сюжет оперы разворачивается в Нюрнберге XVI века и знакомит с жизнью мейстерзингеров — немецких поэтов-певцов из цеховых ремесленников. «Вагнер не только достоверно воспроизвел образ веселого средневекового города через мелодии народной жизни, шумные оркестровые эпизоды городского быта и героические напевы, но и органично вписал туда лирическую линию», — говорят в Мариинском.

Масштабная опера Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в концертном исполнении прозвучит 20 февраля в Мариинском-2 в концертном исполнении. На сцену в этот день выйдут Михаил Петренко (Ганс Сакс), Ирина Чурилова (Ева), Станислав Леонтьев (Давид), Роман Бурденко (Сикстус Бекмессер), Анна Кикнадзе (Магдалена) и Эдем Умеров (Фриц Котнер). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.