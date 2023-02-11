В Мариинском театре исполнят единственную комическую оперу Вагнера

Изначально «Мейстерзингеры» задумывались как одноактное произведение о средневековых «мастерах пения», но с годами опера выросла в «трехактное полотно, соответствующее масштабам вагнеровской мысли». Исполнение продолжается более пяти часов, однако, по как говорят в Мариинском, «время внутри вагнеровской музыки течет иначе».
Сюжет оперы разворачивается в Нюрнберге XVI века и знакомит с жизнью мейстерзингеров — немецких поэтов-певцов из цеховых ремесленников. «Вагнер не только достоверно воспроизвел образ веселого средневекового города через мелодии народной жизни, шумные оркестровые эпизоды городского быта и героические напевы, но и органично вписал туда лирическую линию», — говорят в Мариинском.
Масштабная опера Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в концертном исполнении прозвучит 20 февраля в Мариинском-2 в концертном исполнении. На сцену в этот день выйдут Михаил Петренко (Ганс Сакс), Ирина Чурилова (Ева), Станислав Леонтьев (Давид), Роман Бурденко (Сикстус Бекмессер), Анна Кикнадзе (Магдалена) и Эдем Умеров (Фриц Котнер). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
О «Нюрнбергских мейстерзингерах»:
Концертное исполнение, в котором невозможно спрятаться за режиссерскими находками, в полной мере высвечивает виртуозность исполнителей и позволяет сконцентрировать внимание гостей на музыке. А обращать внимание есть на что — в программе следующие «тоны»: «фенхелевый», «телячий», «тон усопшей росомахи», «тон верного пеликана» и еще пара десятков исторически достоверных названий (ради создания «Мейстерзингеров» Вагнер проштудировал множество исторических источников о мейстерзанге и немецкой ремесленной культуре).
Уникальность «Нюрнбергских мейстерзингеров» в том, что это единственная комическая опера композитора, опера-праздник, наполненная немецким юмором. Это настоящая ода творчеству, произведение о строгой традиции, ставшее апологией творческого новаторства. Центральные темы — подлинное искусство, любовь и неразрывная связь между ними. Рыцарь Вальтер Штольцинг пытается за один день стать тем самым мейстерзингером, но не просто научиться азам: его цель — победить в певческом конкурсе и жениться на красавице Еве Погнер.
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