Тося Чайкина выпустила клип на песню «Комната», снятый в Кармадонском ущелье

Съемки клипа прошли в горах Владикавказа и в Кармадонском ущелье. Песню Тоси Чайкиной режиссер видео Олег Ершов решил раскрыть при помощи визуальной эстетики аниме: «Так как я большой фанат аниме, после прослушивания песни Тоси я четко понял, что хочу сделать. Тем более у меня давно была мечта провести эксперимент и культуру культуру аниме перенести на язык кинематографа. Тося открытая и искренняя, поэтому работать было в удовольствие», — отметил он.

За возможность работать над клипом на песню Тоси Чайкиной Олегу Ершову и его съемочной группе, оператору Егору Лисовому и продюсеру Екатерине Шевелиной пришлось побороться с другими участниками образовательного марафона «Музыкальное видео» креативной платформы «Простор» от VK. В течение месяца участники марафона учились у известных кураторов из киноиндустрии и клипмейкинга: Мурада Османна, Макса Шишкина, Олега Трофима и других.

Тося Чайкина О работе над клипом на песню «Комната»: Мы познакомились с невероятно классной командой, абсолютно доверились ей на этапе пре-продакшна и просто ждали, что же произойдет. Для нас это был эксперимент, потому как обычно мы работаем по-другому и полностью вовлечены во все процессы. В итоге все получилось классно, а съемка оказалась одной из самых легких за всю нашу деятельность. Все прошло слаженно, в атмосфере безумной заботы и любви, что в очередной раз подчёркивает ту силу, которая проявляется в процессе объединения прекрасных, талантливых, созидательных творческих душ. Мы очень рады наблюдать за тем, как развивается индустрия, как большие игроки притягивают к себе маленьких и происходит объединение. Сейчас то самое время, когда важно коллаборироваться, обмениваться друг с другом опытом, помогать тем, кому нужны ресурсы, открытые каналы и связи. Именно это случилось на съёмках клипа.

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