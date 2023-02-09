В Мариинском театре пройдет Брасс-день. Что исполнят на духовых инструментах?

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, Брасс-концерты «давно стали доброй традицией», а летом прошлого 2022 года в театре был создан новый фестиваль «Брасс белых ночей». «Включая в программы своих концертов широко известные классические шедевры или же знакомые темы из киномузыки, артисты Брасс-ансамбля подчеркивают, что медные духовые имеют огромный диапазон возможностей и органично на них может звучать практически любое сочинение. Два концерта 12 февраля покажут всю палитру красок медных духовых, которые могут показаться слушателям очень неожиданными», — говорят в Мариинском.

В программу дневного концерта, который пройдет 12 февраля под управлением Валерия Гергиева, вошли фрагменты из опер «Шелковая лестница» Россини, «Любовный напиток» Доницетти, «Фауст» Гуно, «Сельская честь» Масканьи, фантазия на темы из оперы Пуччини «Тоска» и даже аранжировки фортепианных пьес Равеля. Вечером в Концертном зале прозвучат Джазовая сюита Toot Suite Боллинга и фантазии на музыкальные темы из таких кинофильмов, как «Миссия», «Титаник», «Парк юрского периода» и других. На сцену вместе с солистами оркестра Мариинского театра выйдут молодые трубачи Семен Саломатников и Ильяс Невретдинов.

«У оперных певцов есть текст, слова, которые помогают восприятию слушателя, а в нашем распоряжении есть только музыкальные инструменты и лишь стилистические штрихи и приемы, благодаря которым мы стараемся создавать удивительный мир новых красок благозвучия, где слушатель вдруг сможет услышать будто человеческую речь в звуках трубы. Это никого не может оставить равнодушным», — отметил ведущий солист Симфонического оркестра Мариинского театра, трубач Тимур Мартынов, который примет участие в дневном концерте.

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