18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Хибла Герзмава и Ахмед Агади исполнят главные партии в музыкальной драме «Отелло» на сцене Мариинского

Поделиться:

Опера вернулась в театр в декабре прошлого года в новой редакции постановки 1996 года.

После возвращения оперы «Отелло» Джузеппе Верди в новой редакции Михаила Смирнова титульную партию Дездемоны исполнила на сцене Мариинского театра исполнила Хибла Герзмава — она же выйдет на сцену 16 февраля. Как рассказали «Собака.ru» в театре, для певицы эта роль — одна из любимых и знаковых в карьере. Дебютировав с ней в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-оперы, затем она выходила в этой партии в Париже, Дрездене, Москве и Петербурге.

«По словам певицы, ее Дездемона — очень живой, постоянно изменяющийся образ, сохраняющий при этом внутренний стержень, мягкость и силу. Секрет артистки в том, что опера для нее не просто работа голоса, это полноценная драматическая игра, передающая весь объем и многогранность вердиевских сочинений», — рассказывают в Мариинском.

«Отелло» в звездном составе исполнителей представят на сцене Мариинского-2. В заглавной партии Отелло выйдет Ахмед Агади, в роли коварного Яго — Роман Бурденко. Также в спектакле заняты Роман Широких (Кассио), Михаил Петренко (Лодовико), Зинаида Царенко (Эмилия). За дирижерским пультом — Кристиан Кнапп.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: