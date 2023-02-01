В Мариинском представят мировую премьеру симфонии «Слава Отчизне» ленинградского композитора Гавриила Попова

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, в отличие от трех предшествующих симфоний ленинградского композитора Гавриила Попова, четвертая написана для смешанного хора и солистов без участия оркестра. Сочинение оказалось настолько сложным, что взяться за него не решался ни один коллектив — и полностью эта четырехчастная симфония никогда не исполнялась. В 1949 году, когда композитор завершил работу над сочинением, прозвучала только вторая часть симфонии — «Весна».

«Музыку Гавриила Попова отличает экспрессия, а в более позднем творчестве — эпичность и распевность, что связано с обращением композитора к хоровым жанрам. Творческое наследие Попова включает в себя шесть симфоний, неоконченную оперу, концерты, сочинения для фортепиано, а также камерную, вокальную и хоровую музыку», — отмечают в театре.

В Концертном зале Мариинского театра Симфонию № 4 «Слава Отчизне» впервые представят целиком — произведение прозвучит в исполнении вокального ансамбля Arielle под руководством Эльмиры Дадашевой. Солировать будут артисты оперной труппы Мариинского театра Анна Денисова (сопрано), Дарья Рябоконь (меццо-сопрано), Дмитрий Воропаев (тенор) и Илья Банник (бас).

Эльмира Дадашева Художественный руководитель и дирижер вокального ансамбля Arielle: Композитор Гавриил Попов, для которого Ленинград стал родным городом, создал уникальное в своем роде сочинение для смешанного хора и четырех солистов, где хор берет на себя непростую функцию симфонического оркестра. Композитор создал насыщенную хоровую фактуру, которая отсылает нас к лучшим образцам русской хоровой композиторской школы — произведениям Рахманинова, Танеева и Гречанинова. Для ансамбля Arielle большая честь, что маэстро Валерий Абисалович Гергиев доверил нам впервые исполнить эту симфонию с солистами Мариинского театра, и несмотря на то, что партитура была забыта на долгих 74 года, мы сможем представить ее слушателям.

Мировая премьера Симфонии № 4 «Слава Отчизне» Гавриила Попова состоится 6 февраля в Концертном зале Мариинского театра. Подробности можно найти здесь.

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