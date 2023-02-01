Два сочинения Дэвида Лэнга и Джулии Вулф впервые прозвучат в России на сцене Петербургской филармонии

Как рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии, новая музыка в Большом зале — это «всегда приключение, открытие, опыт, расширяющий представления слушателя о музыке, о мире и о самом себе». Вечером 5 февраля здесь дебютирует «Петербургский МолОт-ансамбль», специализирующийся на исполнении современной музыки.

Для своего дебюта музыканты подготовили программу сочинений российских и американских композиторов-минималистов и постминималистов. «Это значит, что слуховых потрясений и шокирующих звуковых решений ждать не стоит: эта музыка иная, она не стесняется аллюзий на классику прошлого и черпает вдохновение в неакадемических жанрах настоящего», — отмечают в филармонии.

В рамках выступления состоятся две российские премьеры: впервые в стране прозвучат произведения «Cheating, Lying, Stealing» Дэвида Лэнга и «Big Beautiful Dark And Scary» Джулии Вулф, последнее, как признаются в филармонии, — «заряженное совсем неакадемическим зарядом хардрока, воссоздающее атмосферу андеграундного нью-йоркского рок-клуба». Также в программе «New York Counterpoint» от классика американской музыки Стива Райха, «AC/DC» Майкла Гордона, сюита «Ваал. Фрагменты» королевы метамодерна и петербурженки Настасьи Хрущевой и «Tafelmusik» профессора Петербургской консерватории Анатолия Королева, в которой витиеватая изысканность барокко преображается современностью.

Концерт «Постоянный/переменный ток» состоится 5 февраля в Большом зале Петербургской филармонии. Подробности можно найти по ссылке.

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