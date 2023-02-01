Камерную симфонию Шостаковича и «Военные письма» Гаврилина исполнят в Мариинском театре

Камерная симфония Дмитрия Шостаковича представляет собой версию для струнного оркестра его Восьмого квартета, посвященного памяти жертв фашизма и войны. Транскрипцию с согласия композитора выполнил альтист и дирижер Рудольф Баршай. Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, как оригинальный, квартетный вариант, так и Камерная симфония пользуются большой популярностью на академической сцене.

«Квартет открывается темой-монограммой Шостаковича (d-es-c-h), которая проходит через все пять частей. Автопортрет композитора дорисован с помощью тем из его Первой, Восьмой, Десятой симфоний, оперы "Леди Макбет Мценского уезда", фортепианного трио и виолончельного концерта. "Намеками" проходят темы из Траурного марша Вагнера, Шестой симфонии Чайковского, а также революционная песня "Замучен тяжелой неволей"», — отмечают в театре.

«Военные письма» Валерия Гаврилина — это вокально-симфоническое произведение, созданное композитором в 1976 году. Его премьера состоялась весной того же года в Ленинграде — в Большом концертном зале «Октябрьский». Предназначая сольные партии известным ленинградским эстрадным певцам Таисии Калинченко и Эдуарду Хилю, в партитуре композитор вместо обычного точного определения голоса написал просто женский и мужской. «Это драма о женщине, у которой любимый человек погиб во время войны, а она продолжает его ждать и до сих пор», — рассказывал композитор в одном из интервью.

«Маленький триптих» — образец инструментальной музыки в зрелом творчестве Георгия Свиридова и одно из немногих его сочинений для симфонического оркестра. Взятое из живописи название «триптих» соотносится с трехчастной структурой цикла, а тип высказывания, выработанный Свиридовым в хоровой музыке, перенесен здесь в оркестр.

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