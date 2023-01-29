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Музыка

Земфира показала клип на песню «Кактус». Она написана для моноспектакля Ренаты Литвиновой

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Четырехминутный ролик о любви колючего растения и девушки можно посмотреть на YouTube-канале Ренаты Литвиновой. Саундтрек входит в одноименный музыкальный сборник, большая часть песен в нем написана Земфирой.

Скриншот клипа
Скриншот клипа

«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому‑то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому‑то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит», — рассказывала Литвинова журналу «Театр».

Всего в музыкальный сборник «Cactus» входят 14 композиций, большинство из них написаны самой Земфирой. А премьерный показ спектакля Литвиновой прошел 26 января в Париже.

Абдула Артуев
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Земфира, Рената Литвинова

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