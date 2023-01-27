Оперу «Сельская честь» Пьетро Масканьи представят в Мариинском театре в честь 130-летия со дня премьеры

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, «Сельская честь» — дебютная опера молодого композитора Пьетро Масканьи — принесла ему всемирную славу и стала символом итальянского веризма. Произведение было написано для конкурса одноактных опер, организованного миланским издателем Эдоардо Сондзоньо. В основе либретто — новелла сицилийского писателя Джованни Верги, где действуют «маленькие» люди, терзаемые большими страстями.

Изображение этих сильных эмоций на грани натурализма в 1890-х годах неожиданно нашло страстный отклик у слушателей, и первая опера двадцатисемилетнего Масканьи сразу после премьеры была поставлена в десятках театров в Европе и Америке: всего за год она облетела всю Италию, шла в Стокгольме, Мадриде, Будапеште, Гамбурге, Праге, Буэнос-Айресе, Москве, Вене, Бухаресте, Филадельфии, Рио-де-Жанейро, Копенгагене и Чикаго», — рассказывают в театре.

В Мариинском «Сельская честь» впервые прозвучала в конце января 1893 года — на русском языке в переводе Михаила Иванова и Николая Спасского. Сантуццу и Туридду на премьере пела знаменитая чета Фигнер.

Представление оперы в честь 130-летия со дня ее петербургской премьеры пройдет дважды. 2 февраля в 18:30 партию Сантуцци споет Екатерина Соловьева, Альфио исполнит баритон Роман Бурденко, а Лолу — Дарья Рябоконь. В спектакле в 21:00 в партии Сантуццы можно будет услышать неподражаемую Татьяну Сержан. Вместе с ней на сцену выйдут Екатерина Сергеева (Лола) и вновь Роман Бурденко (Альфио). Партию Туридду в двух спектаклях исполнит Евгений Акимов.

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