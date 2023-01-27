Пианистка Элисо Вирсаладзе исполнит произведения Моцарта и Шопена в Петербургской филармонии

Отношения Мариса Янсонса и Ленинградской, а ныне Петербургской филармонии длились больше полувека и начались задолго до первого концерта дирижера в Большом зале, который состоялся 9 марта 1968 года: сначала 1950-х годов он был тесно связан с филармонией, в которой работал его отец — дирижер Арвид Янсонс. Всего же за 50 лет — с тех пор, как 25-летний Марис впервые вышел на сцену Большого зала — до 9 февраля 2019 года, когда на посвященном 100-летию со дня рождения Даниила Гранина концерте петербургская публика видела Янсона в последний раз, он продирижировал без малого 200 программами.

«Последние сорок лет преимущественно выступая за рубежом, сотрудничая с лучшими оркестрами мира, более десяти лет возглавляя легендарный Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет стоя во главе Симфонического оркестра Баварского радио, Марис Янсонс всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией: долгие годы продолжалось его сотрудничество с Заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра, даже после его завершения Марис Арвидович выступал в филармонии регулярно»,— рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии.