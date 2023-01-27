Пианистка Элисо Вирсаладзе исполнит произведения Моцарта и Шопена в Петербургской филармонии

Свой петербургский концерт она посвящает 80-летию со дня рождения Мариса Янсонса — дирижера, ушедшего из жизни в декабре 2019 года.
Элисо Вирсаладзе
Отношения Мариса Янсонса и Ленинградской, а ныне Петербургской филармонии длились больше полувека и начались задолго до первого концерта дирижера в Большом зале, который состоялся 9 марта 1968 года: сначала 1950-х годов он был тесно связан с филармонией, в которой работал его отец — дирижер Арвид Янсонс. Всего же за 50 лет — с тех пор, как 25-летний Марис впервые вышел на сцену Большого зала — до 9 февраля 2019 года, когда на посвященном 100-летию со дня рождения Даниила Гранина концерте петербургская публика видела Янсона в последний раз, он продирижировал без малого 200 программами.
«Последние сорок лет преимущественно выступая за рубежом, сотрудничая с лучшими оркестрами мира, более десяти лет возглавляя легендарный Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет стоя во главе Симфонического оркестра Баварского радио, Марис Янсонс всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией: долгие годы продолжалось его сотрудничество с Заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра, даже после его завершения Марис Арвидович выступал в филармонии регулярно»,— рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии.
Марис Янсонс на сцене Большого зала
В Большом зале Ленинградской-Петербургской филармонии с оркестрами под управлением Мариса Янсонса Элисо Вирсаладзе выступала четыре раза: впервые 25 декабря 1976 года, в последний раз — 14 декабря 2013-го, на Гала-концерте к юбилею Юрия Темирканова. Свою программу, которую Вирсаладзе сыграет 29 января, пианистка посвятила памяти дирижера — в этот вечер прозвучат сочинения Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена.
Элисо Вирсаладзе родилась в 1942 году в Тбилиси. С 1959 года является солисткой Тбилисской филармонии, с 1977-го — московской. Народная артистка СССР (1989). Лауреат Государственной премии Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1983) и Государственной премии РФ (2000). Почетный член Российской академии художеств (2017).
«Сегодня Элисо Вирсаладзе — одна из самых прославленных исполнительниц современности, выступающая на самых престижных сценах мира, а также один из ведущих мировых педагогов. Профессор Московской консерватории, она дает мастер-классы по всему миру, в числе ее учеников — Борис Березовский, Яков Кацнельсон, Алексей Володин и многие другие известные исполнители», — говорят о пианистке в филармонии.
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