Альбина Шагимуратова в последний раз споет партию Лючии ди Ламмермур на сцене Мариинского театра

Одноименный спектакль стал для певицы дебютным на сцене Мариинского театра.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, партия Лючии ди Ламмермур — одна из знаковых в карьере Альбины Шагимуратовой, а каждое ее выступление в одноименной опере Гаэтано Доницетти — «событие, которое опероманы стараются не пропустить». В 2015 году именно с «Лючии ди Ламмермур» началось сотрудничество певицы с Мариинским театром. Тогда она дебютировала в концертном исполнении романтического бельканто, а спустя три года с расчетом на Шагимуратову был поставлен спектакль на сцене Мариинского-2.
«В этой роли певица блистала на ведущих мировых сценах: в Ла Скала, Метрополитен-опере, Опере Лос-Анджелеса, чикагской Лирик-опере, берлинской Дойче-опер, Большом театре. За исполнение Лючии в спектакле Татарского академического театра оперы и балета в 2012 году она получила «Золотую маску», — говорят в театре.
В Петербурге XIX века опера Доницетти исполнялась обеими императорскими труппами — русской и итальянской — и за несколько десятилетий выдержала в общей сложности более 200 представлений. Нынешняя постановка Мариинского, созданная в 2018 году — третья за последние два десятка лет. Ее сценическое решение готовила итальянская команда во главе с режиссером Андреа Де Розой, поставившая в Мариинском оперы «Симон Бокканегра» и «Фальстаф».
Показы оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти в постановке Андреа Де Розы, участие в которой в последний раз примет Альбина Шагимуратова, пройдут 6 и 7 февраля на сцене Мариинского-2 под руководством Валерия Гергиева.
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