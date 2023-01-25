Альбина Шагимуратова в последний раз споет партию Лючии ди Ламмермур на сцене Мариинского театра

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, партия Лючии ди Ламмермур — одна из знаковых в карьере Альбины Шагимуратовой, а каждое ее выступление в одноименной опере Гаэтано Доницетти — «событие, которое опероманы стараются не пропустить». В 2015 году именно с «Лючии ди Ламмермур» началось сотрудничество певицы с Мариинским театром. Тогда она дебютировала в концертном исполнении романтического бельканто, а спустя три года с расчетом на Шагимуратову был поставлен спектакль на сцене Мариинского-2.

«В этой роли певица блистала на ведущих мировых сценах: в Ла Скала, Метрополитен-опере, Опере Лос-Анджелеса, чикагской Лирик-опере, берлинской Дойче-опер, Большом театре. За исполнение Лючии в спектакле Татарского академического театра оперы и балета в 2012 году она получила «Золотую маску», — говорят в театре.