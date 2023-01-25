Последние концерты группы состоятся в рамках тура в поддержку альбома «Viva Las Vengeance» по Европе и Великобритании.
Panic! At the Disco в 2015 году
О решении в соцсетях группы объявил фронтмен и единственный участник Panic! At the Disco Брендон Ури. В своей публикации музыкант рассказал о том, что они с женой ждут ребенка. «Я собираюсь довести эту [музыкальную] главу своей жизни до конца и сосредоточиться на своей семье, поэтому Panic! At the Disco больше не будет», — сообщил он.
Последние концерты группы состоятся в рамках тура в поддержку альбома «Viva Las Vengeance» по Европе и Великобритании, который стартует 20 февраля в Вене.
Группа Panic! At the Disco была основана в 2004 году в Лас-Вегасе двумя друзьями детства — гитаристом Райаном Россом и барабанщиком Спенсером Смитом. Позже к ним присоединился Брент Уилсон, позвавший в коллектив, носивший на тот момент название «Pet Salamander», Брендона Ури — именно по его решению группа поменяла название на Panic! At the Disco, вдохновленное строчкой из песни «Panic» группы Name Taken.
Как группа Panic! At the Disco выпустила пять студийных альбома — дебютный «A Fever You Can’t Sweat Out» 2005 года, «Pretty. Odd» (2008), «Vices & Virtues» (2011), «Too Weird to Live, Too Rare to Die!» (2013) и «Death of a Bachelor» (2016). Пластинки «Pray for the Wicked» (2018) и «Viva Las Vengeance» (2022) Ури записывал как единственный участник коллектива.
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