О решении в соцсетях группы объявил фронтмен и единственный участник Panic! At the Disco Брендон Ури. В своей публикации музыкант рассказал о том, что они с женой ждут ребенка. «Я собираюсь довести эту [музыкальную] главу своей жизни до конца и сосредоточиться на своей семье, поэтому Panic! At the Disco больше не будет», — сообщил он.

Последние концерты группы состоятся в рамках тура в поддержку альбома «Viva Las Vengeance» по Европе и Великобритании, который стартует 20 февраля в Вене.