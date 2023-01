Группа Panic! At the Disco была основана в 2004 году в Лас-Вегасе двумя друзьями детства — гитаристом Райаном Россом и барабанщиком Спенсером Смитом. Позже к ним присоединился Брент Уилсон, позвавший в коллектив, носивший на тот момент название «Pet Salamander», Брендона Ури — именно по его решению группа поменяла название на Panic! At the Disco, вдохновленное строчкой из песни «Panic» группы Name Taken.

Как группа Panic! At the Disco выпустила пять студийных альбома — дебютный «A Fever You Can’t Sweat Out» 2005 года, «Pretty. Odd» (2008), «Vices & Virtues» (2011), «Too Weird to Live, Too Rare to Die!» (2013) и «Death of a Bachelor» (2016). Пластинки «Pray for the Wicked» (2018) и «Viva Las Vengeance» (2022) Ури записывал как единственный участник коллектива.