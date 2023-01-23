Петербургская филармония отметит годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады исполнением исторической программы

Как рассказали «Собака.ru» в Петербургской филармонии, 27 января 1944 года праздничная торжественная программа, в которую вошли сочинения Чайковского, Глинки, Бизе и Иоганна Штрауса, была исполнена под управлением Карла Элиасберга Оркестром Ленинградского Радиокомитета. Полутора годами ранее, 9 августа 1942 года, коллектив и дирижер стали авторами знаменитой блокадной премьеры Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича.

Программа 27 января транслировалась в прямом эфире, поэтому в связи с новостью о полном освобождении города от блокады была откорректирована: среди популярных номеров из опер и балетов в ней выделяется торжественная увертюра «1812 год» Чайковского, написанная к 70-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Наряду с ней прозвучали также Вальс и Полонез из оперы «Евгений Онегин», Вальс из балета «Спящая красавица» и Чардаш из балета «Лебединое озеро» Чайковского, увертюра и куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Бизе, вальсы Штрауса.

«Вечером ленинградцы услышали долгожданную, выстраданную весть: город полностью освобожден от блокадного кольца. Прогремели залпы праздничного салюта. К. Элиасберг, сказав краткое приветственное слово, провел праздничный концерт», — вспоминал о вечере 27 января писатель и исследователь музыкальной культуры блокадного Ленинграда Андрей Крюков.

В 2023 году программа прозвучит в исполнении того же коллектива, что исполнял ее 79 лет назад — сегодня он носит название Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии. За дирижерским пультом в этот вечер музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев, солистом выступит баритон Александр Кузнецов. Подробности и билеты можно найти здесь.

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