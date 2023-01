Группа Queen запустила 50-недельный YouTube-сериал о жизни во время гастролей

Сериал был создан давним партнером группы Саймоном Луптоном, который работал с Queen над документальными фильмами «Queen: Rock the World», «Queen: Behind the Rhapsody», «Queen: Days of Our Lives», «Queen on Fire: Live at the Bowl» и «Queen Live at Wembley ’86». Рассчитанное почти на год шоу представит редкие архивные кадры живых выступлений и современных лайвов, а также закулисные интервью за пять десятилетий существования Queen.

В первом эпизоде гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор рассказывают о процессе, через который они проходят на репетициях, а также процессе создания сет-листов. «Обычно мы проигрываем песню до конца и смотрим, сработает ли она. Мы можем только предполагать, удачный ли это выбор для живых выступлений. Некоторые из песен просто не подходят для захватывающего, вовлекающего и увлекательного выступления, живого выступления. Так что есть довольно много песен, которые мы никогда не исполняли вживую, но которые были на альбомах, и, вероятно, на то были веские причины», — рассказывает барабанщик Queen.