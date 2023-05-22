Почему Вагнера называют главным композитором XIX века?

Если бы в музыке XIX века нужно было бы выделить самого великого композитора, то им, безусловно, оказался бы Рихард Вагнер (Wilhelm Richard Wagner, 22 мая 1813 — 13 февраля 1883). Его творчество — кульминация, к которой романтическая музыка стремилась на протяжении всей первой половины века и где «питалась идеями» еще в течение почти столетия. Влияния Вагнера не избежал никто, и ни один композитор, как бы ни старались музыковеды в своих диссертациях убедить всех вокруг в обратном, не смог создать какую-то вескую альтернативу вагнеровскому искусству.

Многие музыканты и композиторы его обожествляли. Другие ненавидели, критиковали, оскорбляли, но как бы щедро они ни раскрашивали свои слова презрением и как бы основательно ни «уничтожали» достижения Вагнера «бесспорными» аргументами, на деле, в собственной музыке, как загипнотизированные, последовательно воплощали вагнеровские принципы, а порой даже цитировали его мелодии либо перерабатывали их, выдавая за свои (вопрос плагиата — довольно зыбкий, но имеющий уши да услышит).

Конечно, можно предположить, что, не будь Рихарда Вагнера, другие композиторы самостоятельно пришли бы ко всему тому, что тот открыл и развил. Ведь изменчивость искусства от эпохи к эпохе — вполне объективный процесс, а творчество любого настоящего художника — непрекращающийся поиск. Но в этом-то и прячется сила гения: одним взглядом он способен увидеть то, что другие, даже самые талантливые, по крохам

высматривают годами. И не только увидеть, но и воплотить в своем творчестве, да так, что остальным ничего не останется, кроме как склонить головы, принять достижения, и работать с ними, пытаясь создать нечто «свое».

Гармония и тональность в творчестве Вагнера достигли пика своего развития. Именно Вагнер добрался до границ тонально-гармонической «вселенной». Рубежным произведением в этом отношении можно считать оперу «Тристан и Изольда» (Tristan und Isolde, 1857–1859 гг.), уникальный памятник страстной, истощающей, испепеляющей любви Рихарда Вагнера к Матильде Везендонк (Mathilde Wesendonck). Новизна музыкального языка была настолько суровой, что, как часто бывает, не все современники смогли ее сразу же адекватно оценить, а музыканты — исполнить.

В Венской опере, например, в 1863 году отказались от постановки «Тристана» после 77 репетиций, сочтя оперу неисполнимой, а певец, учивший и репетировавший партию Тристана, Алоиз Андер (Alois Ander), потерял голос и сошел с ума.

Правда, премьера оперы все-таки состоялась еще при жизни композитора, в 1865 году в Мюнхене, под управлением знаменитого дирижера и пианиста Ханса фон Бюлова (Hans von Bülow)*.

*Пользуясь случаем, напомню, что позже Вагнер увел у него жену, Козиму, дочь своего друга Ференца Листа. Сам Ханс фон Бюлов (1830–1894) был одним из величайших музыкантов своего времени. В частности, он стал первым исполнителем Сонаты си-минор Листа и Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.