Написанную на темы Дэвида Боуи симфонию Филипа Гласса впервые представят в Петербурге

Концерт «Приношение Дэвиду Боуи» пройдет 22 января в Большом зале Петербургской филармонии. В этот вечер Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Алексея Ньяги осуществит петербургскую премьеру симфонии №4 «Heroes» (1996) Филипа Гласса, в основу которой легли темы песен с одноименного альбома Дэвида Боуи. Во втором отделении прозвучат симфонические обработки песен Боуи, написанные петербургским композитором Антоном Таноновым эксклюзивно для этого концерта.

Как рассказали «Собака.ru» в филармонии, исполнение симфонии приурочено к 85-летию Филипа Гласса, ведущим концерта выступит журналист и креативный директор Новой сцены Александринского театра Александр Малич.

Филип Гласс О симфонии «Heroes» Симфония «Heroes», как и симфония «Low», основаны на музыке Дэвида Боуи и Брайана Ино. В серии новаторских записей, сделанных в конце 70-х, Дэвид и Брайан объединили влияние этнической музыки, экспериментального авангарда и рок-н-ролла — и тем самым изменили будущее популярной музыки. Непрекращающееся влияние этих произведений закрепило за ними статус новой «классики» нашего времени. Подобно тому, как композиторы прошлого обращались к музыке своего времени для создания новых произведений, творчество Боуи и Ино стало источником вдохновения и отправной точкой для создания моих собственных симфоний.

«Heroes» стал 12-м студийным альбомом британского музыканта Дэвида Боуи. Пластинка вышла в октябре 1977 года на лейбле RCA Records и стала второй из так называемой «Берлинской трилогии», записанной в сотрудничестве с Брайаном Ино. Позже основатель The Beatles Джон Леннон отмечал, при создании собственного альбома Double Fantasy 1980 года он стремился «сделать что-то столь же хорошее, как альбом "Heroes"».

Филип Гласс — одна из ключевых фигур стиля минимализм и современной академической музыки в целом, композитор, входящий в пятерку самых исполняемых современных авторов в мире. Авторству Гласа принадлежат оперы, симфонии, инструментальные концерты, а также музыка более чем к 50 кинокартинам, в их числе — «Кундун», «Шоу Трумана», «Часы», за работу над которыми Гласс был номинирован на «Золотой глобус».

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