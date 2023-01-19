Оперу Вагнера «Летучий голландец» исполнят в Мариинском театре к 180-летию мировой премьеры

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, представление оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец», приуроченное к 180-летию мировой премьеры, пройдет 25 января на исторической сцене театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. В главных партиях выйдут прославленные вагнеровские певцы Мариинского театра Владимир Ванеев (Голландец), Сергей Скороходов (Эрик), Михаил Петренко (Даланд), Евгений Акимов (Рулевой) и Елена Витман (Мари). В роли Сенты дебютирует Анжелика Минасова.

Еще одну дату — 125-летие со дня первого исполнения в России — опера Вагнера отметит в марте. В 1898 году «Летучий голландец» был представлен на сцене Мариинского театра во время гастролей в Петербурге немецкой оперной труппы Ганса Рихтера. В спектакле принимал участие хор и оркестр Мариинского театра под управлением Бернхарда Ставенхагена.

Позже, осенью 1911 года, «Голландец» впервые зазвучал в Мариинском на русском языке — под названием «Моряк-скиталец» и в художественном оформлении Константина Коровина. С тех пор театр обращался к этой опере Вагнера дважды — в 1998-м и в 2008 году, уже на языке оригинала. Последняя постановка, осуществленная британским режиссером Йаном Джаджем, сохраняется в репертуаре и сегодня.

Мариинский театр О «Летучем голландце» в постановке Йана Джаджа: В своем спектакле Йан Джадж подчеркивает, что «Летучий голландец» — романтическая опера. Сцену накрывают гигантские синие валы, темное пространство прорезают кроваво-красные молнии, из таинственного мрака проступает багровый остов корабля-призрака. Лаконичность сценографии (художник-постановщик — Джон Гантер, художник по костюмам — Тим Гудчайлд) соответствует простому и небогатому быту норвежского поселения: лавки, табуретки, лестница, кресло. Не упустили художники и национальный колорит: белые чепцы и фартуки на женщинах, клеенчатые шляпы с полями — на моряках. Постановщики не «спорят» с партитурой, а выстраивают для нее гармоничную сценическую среду, в которой сполна раскрываются музыкально-драматические красоты вагнеровского шедевра.

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