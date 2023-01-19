musicAeterna и дирижер Дмитрий Синьковский представят совместную программу в петербургской Капелле

Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, в программу концерта войдут Magnificat Карла Филиппа Эмануэля Баха для солистов, хора и оркестра, а также два произведения Вольфганга Амадея Моцарта — Коронационная месса для солистов, хора и оркестра №15 и мотет «Exsultate, jubilate» для сопрано и оркестра. Основной тональностью исполняемых сочинений станут торжественный настрой и ликующая радость.

Управлять оркестром и хором musicAeterna будет дирижер Дмитрий Синьковский. Историческим исполнительством он начал заниматься под руководством Марии Леонхардт, в дальнейшем участвовал в мастер-классах Томаса Цетмайра, Сигизвальда Кёйкена, Рио Терракадо, Роджера Норрингтона, Андреаса Штайера и других музыкантов. Выступал с коллективами Giardino Armonico, Accademia Bizantina, Musica Antiqua Roma, Il Rossignolo, La Risonanza (Италия), Барочным оркестром Бремена и другими. В настоящее время Синьковский является главным дирижером Нижегородского оперного театра.

Виталий Полонский Главный хормейстер musicAeterna: Сейчас сложно сказать определенно, как на самом деле звучала музыка в то время. Но исследуя дошедшие до нас трактаты, изучая звучание сохранившихся старинных инструментов, анализируя партитуры и акустические особенности тех залов, где эта музыка исполнялась, мы понимаем, какие представления о красоте были в тот период, и стараемся им следовать. Это влечет за собой особую фразировку, более деликатную динамику, иную манеру исполнения. Даже количественный состав отличается — в старину не исполняли музыку такими большими коллективами, как в более поздние эпохи. У нас довольно большой опыт в области исторически информированного исполнительства, ведь нам довелось поработать с лучшими музыкантами — это Венсан Дюместр, Масааки Судзуки, Рене Якобс. Сейчас наши пути пересеклись с российским музыкантом, который глубоко и серьезно занимается старинной музыкой — Дмитрием Синьковским.

Совместная программа musicAeterna и Дмитрия Синьковского будет представлена 31 января 2023 года в Государственной академической капелле. Подробности можно найти здесь.

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