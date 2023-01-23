25 января на территории «Севкабель Порта» состоится СтудФест — масштабный праздник для молодежи

Весь день на Главной сцене СтудФеста для гостей праздника будет проходить концертная программа от любимых артистов. Известные ведущие вместе с блогерами и звездами не дадут аудитории заскучать. На сцене выступят такие звезды, как KAYA, Ershov, Bittuev, ST, Пицца, VAVAN, TSOY, Тося Чайкина, RASA, ЮДИ, Cream Soda.

Присоединиться к празднику может каждый желающий, нужно только зарегистрироваться на сайте. Начало в 13:00.