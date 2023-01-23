25 января на территории «Севкабель Порта» состоится СтудФест — масштабный праздник для молодежи

Организаторы СтудФеста постараются воссоздать настоящую атмосферу студенчества. Наука, искусство, спорт, медиа, современные технологии — среди активностей фестиваля каждый найдет то, что ему по душе. Это событие, которое объединит тысячи студентов, более 800 блогеров из 68 регионов России и других знаменитостей.
Среди активностей фестиваля — зона YAPPY с тремя тематическими аудиториями, подкастная от RUTUBE, фудмаркет, выставка молодых художников из творческих вузов, лекторий компании «Иннопрактика». Будет организована VR-зона с современным оборудованием pro-класса. Гости мероприятия смогут записать видеовизитку для кастинга на второй сезон шоу «Вызов» на «ТНТ» или сняться в скетче с актерами сериала «Универ». А одним из самых крупных мероприятий СтудФеста станет спортивный квест, где все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе от Федерации скейтбординга России или сыграть в стритбол с командой PENA TEAM.
Весь день на Главной сцене СтудФеста для гостей праздника будет проходить концертная программа от любимых артистов. Известные ведущие вместе с блогерами и звездами не дадут аудитории заскучать. На сцене выступят такие звезды, как KAYA, Ershov, Bittuev, ST, Пицца, VAVAN, TSOY, Тося Чайкина, RASA, ЮДИ, Cream Soda.
Присоединиться к празднику может каждый желающий, нужно только зарегистрироваться на сайте. Начало в 13:00.
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