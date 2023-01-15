Лана Дель Рей перенесла релиз нового альбома

Дель Рей не назвала причин переноса. Всего там будет 16 треков, в том числе совместных с Фазером Джоном Мисти, Bleachers, Tommy Genesis, Джадой Смит и Джоном Батистом. К посту в социальных сетях певица прикрепила обложку релиза. Но модераторы удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.

Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей «единственными музыкальными гениями», которых она когда-либо знала. Она охарактеризовала певицу как своего «настоящего, большого друга» и сравнила ее талант с наследием лидера группы Nirvana и режиссера Стивена Спилберга.