Лана Дель Рей перенесла релиз нового альбома

Альбом Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd выйдет 24 марта, на две недели позже запланированного. Певица также поделилась плейлистом будущей пластинки.
Дель Рей не назвала причин переноса. Всего там будет 16 треков, в том числе совместных с Фазером Джоном Мисти, Bleachers, Tommy Genesis, Джадой Смит и Джоном Батистом. К посту в социальных сетях певица прикрепила обложку релиза. Но модераторы удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.
Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей «единственными музыкальными гениями», которых она когда-либо знала. Она охарактеризовала певицу как своего «настоящего, большого друга» и сравнила ее талант с наследием лидера группы Nirvana и режиссера Стивена Спилберга.
Комментарии (0)