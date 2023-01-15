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Музыка

Лана Дель Рей перенесла релиз нового альбома

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Альбом Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd выйдет 24 марта, на две недели позже запланированного. Певица также поделилась плейлистом будущей пластинки.

Christian Bertrand / Shutterstock.com

Дель Рей не назвала причин переноса. Всего там будет 16 треков, в том числе совместных с Фазером Джоном Мисти, Bleachers, Tommy Genesis, Джадой Смит и Джоном Батистом. К посту в социальных сетях певица прикрепила обложку релиза. Но модераторы удалили пост, обвинив Дель Рей в нарушении правил платформы в отношении наготы.

Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей «единственными музыкальными гениями», которых она когда-либо знала. Она охарактеризовала певицу как своего «настоящего, большого друга» и сравнила ее талант с наследием лидера группы Nirvana и режиссера Стивена Спилберга.

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