Иранский дирижер Александр Рахбари представит в Мариинском театре музыку современных восточных композиторов

Концерт «1001 ночь в гареме» для скрипки с оркестром турецкого композитора Фазыла Сая (солист — Эльвин Хокса Ганиев), а также Симфония № 4 Петра Чайковского прозвучат 20 января. Многие произведения Сая соединяют академическую традицию с элементами джаза и турецкой народной музыки. Скрипичный концерт «1001 ночь в гареме» был написан в 2007 году по заказу Люцернского симфонического оркестра и его главного дирижера Джона Аксельрода.

На создание этого концерта композитора вдохновили образы из знаменитого сборника арабских сказок, а сквозную «роль» рассказчицы Шахерезады получила солирующая скрипка. Ориентальный колорит сочинению придает эффектная оркестровка с расширенной группой ударных инструментов, включающей маримбу, вибрафон, челесту, диковинные рототом и бар-чаймс, а также несколько этнических барабанов: кудюм, бендир и дарбуку.

На концерте, который пройдет 26 января, представят «Симфонические танцы» современного таджикского композитора Толибхона Шахиди и симфонию «Манфред» Петра Чайковского. Творчество Шахиди весьма обширно и включает сочинения большинства известных жанров — от камерных, инструментальных и хоровых произведений до киномузыки. Особое место в дискографии композитора занимает альбом с двенадцатью его произведениями, записанными Валерием Гергиевым, Симфоническим оркестром Мариинского театра и Лондонским Симфоническим оркестром.