Женя Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТ, The Maugleez и другие артисты выпустили трибьют-альбом «Повести Гоголя»

Всего в сборнике 10 треков от 12 исполнителей из разных уголков России. В список вошли также Terelya, Misha Fomin, Стинга, PRVZNST, Бюро, TheySay. Основной целью создатели проекта ставили перед собой показать красоту классической прозы через современное музыкальное звучание.
Альбом «Повести Гоголя» уже доступны на цифровых площадках «VK Музыка», «Яндекс Музыка» и «Звук». Название трибьют-альбома вдохновлено циклом произведений, традиционно объединяемых в цикл «Петербургские повестей». Каждый исполнитель выбрал отдельное произведение, сюжетную линию или персонажа и создал свой лирический текст, наполненный цитатами из повестей писателя и отсылками к его творчеству.
Музыканты пришли к консенсусу, что художественный текст Гоголя очень поэтичен — его проза насыщена образами и оборотами речи, которые складываются в рифму и прекрасно ложатся на музыку.
«Нам хотелось создать максимально атмосферный сборник, в котором композиции перетекали бы одна в другую. Музыканты, к которым мы обращались с предложением, работают в совершенно разных жанрах, но здесь их работы объединены одной незримой линией. Она очень тонко чувствуется при прослушивании. Мы хотели дать исполнителям возможность выразиться в своем творчестве, но при этом задать единое пространство работы с текстами, чтобы соблюсти концептуальную составляющую альбома — тему Петербурга Гоголя», — рассказала руководителя проекта Юлия Мартинкенайте.
Создателями проекта выступили Библиотека Гоголя и студия звукозаписи Galernaya 20.
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