Женя Любич, Зимавсегда, Otto Dix, ГАФТ, The Maugleez и другие артисты выпустили трибьют-альбом «Повести Гоголя»

Альбом «Повести Гоголя» уже доступны на цифровых площадках «VK Музыка», «Яндекс Музыка» и «Звук». Название трибьют-альбома вдохновлено циклом произведений, традиционно объединяемых в цикл «Петербургские повестей». Каждый исполнитель выбрал отдельное произведение, сюжетную линию или персонажа и создал свой лирический текст, наполненный цитатами из повестей писателя и отсылками к его творчеству.

Музыканты пришли к консенсусу, что художественный текст Гоголя очень поэтичен — его проза насыщена образами и оборотами речи, которые складываются в рифму и прекрасно ложатся на музыку.

«Нам хотелось создать максимально атмосферный сборник, в котором композиции перетекали бы одна в другую. Музыканты, к которым мы обращались с предложением, работают в совершенно разных жанрах, но здесь их работы объединены одной незримой линией. Она очень тонко чувствуется при прослушивании. Мы хотели дать исполнителям возможность выразиться в своем творчестве, но при этом задать единое пространство работы с текстами, чтобы соблюсти концептуальную составляющую альбома — тему Петербурга Гоголя», — рассказала руководителя проекта Юлия Мартинкенайте.

Создателями проекта выступили Библиотека Гоголя и студия звукозаписи Galernaya 20.