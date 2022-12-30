2023 год в Мариинском театре станет годом Сергея Рахманинова

Рассказываем о программе концерта-открытия — от оперы «Алеко», принесшей композитору золотую медаль на выпускных консерваторских экзаменах, до знаменитых «Симфонических танцев».
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, год Рахманинова в Мариинском-2 откроет 5 января художественный руководитель театра Валерий Гергиев. «Представляя слушателям жанровое многообразие творчества Сергея Рахманинова, Валерий Гергиев включил в этот концерт и оперу композитора, и его симфоническое произведение, и, конечно, сочинение для фортепиано с оркестром», — отмечают в Мариинском.
В программе концерта-открытия первая опера Рахманинова «Алеко», принесшая композитору золотую медаль на выпускных консерваторских экзаменах, знаменитые «Симфонические танцы» — последнее крупное сочинение Рахманинова, написанное им в эмиграции, а также Рапсодия на тему Паганини — еще одно позднее произведение, «уникальное по своему неповторимому стилю, замыслу и содержанию». Солировать в Рапсодии приглашена лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в 2022 году Ева Геворгян.
Художественный руководитель Мариинского театра — о старте года Рахманинова:
Мы вступаем в год Рахманинова в России, и наше общее желание –—отметить музыкой этот большой праздник. В Мариинском за этот год прозвучат почти все сочинения Сергея Васильевича. Его музыка будет звучать не только в Петербурге, но и в Великом Новгороде — на родине композитора. Она будет звучать на Тамбовщине в Ивановке, имении Рахманинова; мы также думаем о Воткинске, родине Чайковского, о Клине. Мы сделаем свою часть работы, пройдем свою часть пути и отметим год нашего великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова на очень высоком уровне.
Комментарии (0)