2023 год в Мариинском театре станет годом Сергея Рахманинова

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, год Рахманинова в Мариинском-2 откроет 5 января художественный руководитель театра Валерий Гергиев. «Представляя слушателям жанровое многообразие творчества Сергея Рахманинова, Валерий Гергиев включил в этот концерт и оперу композитора, и его симфоническое произведение, и, конечно, сочинение для фортепиано с оркестром», — отмечают в Мариинском.

В программе концерта-открытия первая опера Рахманинова «Алеко», принесшая композитору золотую медаль на выпускных консерваторских экзаменах, знаменитые «Симфонические танцы» — последнее крупное сочинение Рахманинова, написанное им в эмиграции, а также Рапсодия на тему Паганини — еще одно позднее произведение, «уникальное по своему неповторимому стилю, замыслу и содержанию». Солировать в Рапсодии приглашена лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в 2022 году Ева Геворгян.