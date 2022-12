Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей «единственными музыкальными гениями», которых она когда-либо знала

«Лана и Курт — единственные два настоящих музыкальных гения, которых я когда-либо знала, и под этим я подразумеваю, что они могут Спилберговать все, что угодно. […] У нее [Ланы] есть целостность, которая была у Курта. Единственные два человека, которых я знаю, о которых я могу сказать [это]. Кстати, [Майкл] Стайп (фронтмен группы R.E.M., — прим. ред.)? [Лидер U2] Боно? Да, это люди, которых я знаю и люблю. Билли Джо, конечно. Но Лана? В ней есть волшебство. И она даже ни разу ее облажалась!» — приводит NME ее слова.

В настоящее время Кортни Лав готовится к выпуску нового альбома — своего первого более чем за 12 лет после записи пластинки «Nobody's Daughter» группы Hole в 2010 году. Релиз не станет рок-альбомом, потому что «люди на самом деле больше не занимаются роком, рок — это не вещь». Как предполагает издание, предстоящая пластинка, скорее всего, будет сольной и станет второй такой в карьере Лав. До этого момента певица выпустила только один сольный альбом — «America's Sweetheart» 2004 года, который, по словам Лав, стал «одним из величайших позоров в ее жизни».

Лана Дель Рей, в свою очередь, готовится выпустить девятый полноформатный альбом «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd». Релиз назначен на март 2023 года.