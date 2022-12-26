«Не могу потише»: концерт оркестра фонда «Антон тут рядом» пройдет на Новой сцене

В основе нового творческого эксперимента инклюзивного оркестра — исследование на тему ценностных ориентиров, главный вопрос которого — как на самом деле выглядит то, что позволяет человеку оставаться человеком? Вместе с профессиональными музыкантами и приглашенными гостями аутичные музыканты и сотрудники фонда «Антон тут рядом» представят программу, названную фразой-манифестом студентки фонда Евгении «Не могу потише. Я — сердце». Выступление будет сопровождаться видеоинсталляцией с абстрактными работами и текстами аутичных художников и авторов под руководством медиахудожницы Tanya Mist.

«Это было легендарно. Такой катарсис я не испытывала на сцене. Наверно, никогда. А тут случилось какое-то откровение. У всех нас, кто был на сцене. И у зрителей. Мы улетели на планету любви», — комментирует выступление с оркестром актриса и друг фонда Варвара Шмыкова.

Оркестр «Антон тут рядом» — инклюзивный проект, играющий импровизационную музыку на стыке рока, джаза, минимализма и авангарда. Участники проекта — музыканты с аутизмом и сотрудники фонда, многие из них не являются профессиональными музыкантами. Это утверждает одну из главных целей проекта — создание музыкальной среды, в которой каждый участник и каждый звук имеет вес. Оркестр является частым участников фестивалей «Антон тут рядом» и «Ленинградские мосты», выступал в составе спектакля «Язык птиц» в БДТ, а также проводил открытые репетиции.

Новая программа «Не могу потише» будет представлена оркестром 22 января на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь.

16+