18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

«Не могу потише»: концерт оркестра фонда «Антон тут рядом» пройдет на Новой сцене

Поделиться:

Новая программа размышляет о детстве и чувстве дома, взаимоотношениях между людьми и месте человека в мире.

Изображение предоставлено фондом «Антон тут рядом»
Изображение предоставлено фондом «Антон тут рядом»
Изображение предоставлено фондом «Антон тут рядом»

В основе нового творческого эксперимента инклюзивного оркестра — исследование на тему ценностных ориентиров, главный вопрос которого — как на самом деле выглядит то, что позволяет человеку оставаться человеком? Вместе с профессиональными музыкантами и приглашенными гостями аутичные музыканты и сотрудники фонда «Антон тут рядом» представят программу, названную фразой-манифестом студентки фонда Евгении «Не могу потише. Я — сердце». Выступление будет сопровождаться видеоинсталляцией с абстрактными работами и текстами аутичных художников и авторов под руководством медиахудожницы Tanya Mist.

«Это было легендарно. Такой катарсис я не испытывала на сцене. Наверно, никогда. А тут случилось какое-то откровение. У всех нас, кто был на сцене. И у зрителей. Мы улетели на планету любви», — комментирует выступление с оркестром актриса и друг фонда Варвара Шмыкова.

Оркестр «Антон тут рядом» — инклюзивный проект, играющий импровизационную музыку на стыке рока, джаза, минимализма и авангарда. Участники проекта — музыканты с аутизмом и сотрудники фонда, многие из них не являются профессиональными музыкантами. Это утверждает одну из главных целей проекта — создание музыкальной среды, в которой каждый участник и каждый звук имеет вес. Оркестр является частым участников фестивалей «Антон тут рядом» и «Ленинградские мосты», выступал в составе спектакля «Язык птиц» в БДТ, а также проводил открытые репетиции.

Новая программа «Не могу потише» будет представлена оркестром 22 января на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти здесь

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: