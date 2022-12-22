В Мариинском театре пройдет марафон фортепианных концертов Сергея Прокофьева

Мариинский театр

О фортепианных концертах Сергея Прокофьева:

Первый концерт — смелый вызов Прокофьева своим консерваторским наставникам и всей публике. Юношеская дерзость 20-летнего музыканта шокировала одних слушателей и приводила в восторг других, но едва ли кто-либо мог отказать ему в фортепианном мастерстве. Прокофьев очень любил этот концерт и избрал его для своего выпускного экзамена в Петербургской консерватории. Второй концерт — сочинение заграничного, парижского периода творчества Прокофьева. Партитура первоначальной версии (1913 года) исчезла во время революции, и только десять лет спустя композитор по памяти восстановил ее. По масштабам этот концерт вдвое больше Первого, в палитре Прокофьева здесь появляются и темные краски, но все так же всюду царит стихия движения и неиссякаемой энергии жизни. Сольные партии в этот вечер исполнят юный пианист Даниил Тюрин, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, лауреат конкурса Grand Piano Competition (2021) и известный российский музыкант Даниил Саямов — ученик легендарной Веры Горностаевой, лауреат международных фортепианных конкурсов.

Даниил Саямов будет также солировать в Четвертом концерте Прокофьева, которым завершится фортепианный фестиваль в Мариинском. Этот концерт для левой руки был написан по заказу пианиста Пауля Витгенштейна, однако, при жизни композитора он так и не прозвучал. Познакомившись с произведением, Витгенштейн не стал его играть, сославшись на то, что музыка слишком сложна для его понимания.

Третий и Пятый концерты, которые составят программу вечера 27 декабря, создавались с разницей более чем в 10 лет. В 1921 году Сергей Прокофьев реализовал в Третьем концерте свой давнишний замысел — написать «очень пассажистый» фортепианный концерт. Получив «отвратительную», по словам самого автора, оценку американской прессы, концерт тем не менее очень скоро стал одним из известнейших сочинений Прокофьева и коронным номером многих его концертных выступлений. Последний из пяти своих фортепианных концертов Прокофьев создал незадолго до возвращения из-за границы. Подобно Четвертому концерту, это сочинение весьма лаконично по масштабу, а калейдоскопическая смена настроений придает ему черты сюиты. Сольные партии в этих концертах исполнят молодые музыканты: Алексей Мельников, воспитанник Московской консерватории, где он обучался под руководством Сергея Доренского и его ассистентов, в том числе Николая Луганского, а также Сергей Давыдченко, студент Ростовской консерватории (класс Сергея Осипенко), обладатель Гран-при и шести специальных призов конкурса Grand Piano Competition (2021).