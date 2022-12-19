Macan, Xcho и Anna Asti: что слушали пользователи VK Музыки в 2022 году?

Самый заметный рост на платформе показал Xcho — он стал первым в номинации «Прорыв года» и набрал более 400 миллионов прослушиваний. В категории «Артистка года» и «Альбом года» победила Anna Asti — сразу три трека певицы, в том числе фит с Филиппом Киркоровым, попали в топ-10 самых прослушиваемых в этом году, песня «По барам» стала самой популярной среди петербуржцев. «Артистка сменила образ и буквально восстала из пепла — с первым сольным релизом "Феникс"», — отмечают в команде платформы.

Группа года — Miyagi & Эндшпиль. Треки артистов уже третий год подряд попадают в топ самых популярных — в 2022-м их прослушали больше 1,3 миллиарда раз. Треком года стала композиция «Как ты там?» артиста Kamazz, а фит года записали Jakone и A.V.G, выпустив трек «Платина» — сочетание ловких строк и латинских ритмов.

Две новые номинации 2022 года — «Обложка года», которую выбирали подписчики. Здесь победу одержал альбом «Мэйбилэнд» от Мэйби Бэйби, которая миксует моду на гиперпоп, k-pop и R'n'B начала нулевых. В номинации «Панч года» победил Bushido Zho. «в треке «Тесно»,записанном вместе с Aarne и ANIKV, он с любовью вспоминает певицу Дору строчкой "Она меня любит, как Дора любит пиво"», — комментируют в команде VK Музыки.

В номинации «Музыкальное сообщество года» победила «Русская кибернетика»: это подкасты, миксы, кураторские плейлисты и тематические вечеринки о современной электронной музыке. В 2021 году награду забрали сразу три сообщества — «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона».