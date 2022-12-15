Любовь, предательство и карнавальные костюмы в клипе на песню «Прости-прощай» группы OQJAV от режиссера Семена Серзина

Семен Серзин

Режиссер:

Клип родился из любви и получился про любовь. Любовь, которая, конечно, сложная, въедливая, искренняя, обманчивая. Когда услышал песню ребят из OQJAV, мне она сразу показалась самой сильной в альбоме. И я такой: «Вадик, может, я клип сниму?». А Вадик: «Делай, что хочешь». Такая вот у нас тоже любовь.

А потом родилась идея рассказать про это сложное чувство встреч и расставаний сквозь призму людей, с которыми мы обычно в кино, литературе и музыке его не ассоциируем — с людьми в чем-то смешными и несуразными, но так же остро чувствующими и переживающими. Был февраль, было холодно, мы начали снимать, потом стало еще холодней. Но мы все же решили его показать — пусть будет чуть больше любви в этом (подберите эпитет сами) году. Прости-прощай, 2022-й.