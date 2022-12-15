Любовь, предательство и карнавальные костюмы в клипе на песню «Прости-прощай» группы OQJAV от режиссера Семена Серзина

Тандем режиссера и музыканта на этот раз — после совместной работы над абсурдистским драмеди «Человек из Подольска», где фронтмен OQJAV Вадик Королев исполнил главную роль ничего не понимающего Фролова, — обретает малые формы короткометражного фильма.
Режиссер:
Клип родился из любви и получился про любовь. Любовь, которая, конечно, сложная, въедливая, искренняя, обманчивая. Когда услышал песню ребят из OQJAV, мне она сразу показалась самой сильной в альбоме. И я такой: «Вадик, может, я клип сниму?». А Вадик: «Делай, что хочешь». Такая вот у нас тоже любовь.
А потом родилась идея рассказать про это сложное чувство встреч и расставаний сквозь призму людей, с которыми мы обычно в кино, литературе и музыке его не ассоциируем — с людьми в чем-то смешными и несуразными, но так же остро чувствующими и переживающими. Был февраль, было холодно, мы начали снимать, потом стало еще холодней. Но мы все же решили его показать — пусть будет чуть больше любви в этом (подберите эпитет сами) году. Прости-прощай, 2022-й.
Фронтмен группы OQJAV:
Люблю этот клип целиком, и за идею Сени Серзина, и за ее воплощение. И за супер каст, где одновременно друзья, большие артисты, поэты, музыканты. И за радостную, но тщательную работу художников Софьи Матвеевой и Миры Атлас (особенно костюмы!). И, конечно, за видение оператора-постановщика Жени Козлова.
Забавный факт, что главную мужскую роль клипа сыграл талантливый коллега Жени — Даниил Фомичев (оператор-постановщик «Человек из Подольска», «Как Витька-чеснок..»), при этом в клипе он играет оператора же.
Серзин иронично, но добро всех перемешал, обхитрил и подмигнул вновь прибывшим, тем продолжил существование своей вселенной, что из «Невидимого театра» спешит в фильмы Сени, из фильмов — в «Гоголь-центр», из закрытого «Гоголь-центра» — на разговоры на кухне. Это добрая работа, в том числе поэтому мы выпускаем ее сейчас. Берегите друг друга, хорошего просмотра.
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