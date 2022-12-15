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Любовь, предательство и карнавальные костюмы в клипе на песню «Прости-прощай» группы OQJAV от режиссера Семена Серзина

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Тандем режиссера и музыканта на этот раз — после совместной работы над абсурдистским драмеди «Человек из Подольска», где фронтмен OQJAV Вадик Королев исполнил главную роль ничего не понимающего Фролова, — обретает малые формы короткометражного фильма.

Семен Серзин

Режиссер:

Клип родился из любви и получился про любовь. Любовь, которая, конечно, сложная, въедливая, искренняя, обманчивая. Когда услышал песню ребят из OQJAV, мне она сразу показалась самой сильной в альбоме. И я такой: «Вадик, может, я клип сниму?». А Вадик: «Делай, что хочешь». Такая вот у нас тоже любовь.

А потом родилась идея рассказать про это сложное чувство встреч и расставаний сквозь призму людей, с которыми мы обычно в кино, литературе и музыке его не ассоциируем — с людьми в чем-то смешными и несуразными, но так же остро чувствующими и переживающими. Был февраль, было холодно, мы начали снимать, потом стало еще холодней. Но мы все же решили его показать — пусть будет чуть больше любви в этом (подберите эпитет сами) году. Прости-прощай, 2022-й.

Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Вадик Королев

Фронтмен группы OQJAV:

Люблю этот клип целиком, и за идею Сени Серзина, и за ее воплощение. И за супер каст, где одновременно друзья, большие артисты, поэты, музыканты. И за радостную, но тщательную работу художников Софьи Матвеевой и Миры Атлас (особенно костюмы!). И, конечно, за видение оператора-постановщика Жени Козлова.

Забавный факт, что главную мужскую роль клипа сыграл талантливый коллега Жени — Даниил Фомичев (оператор-постановщик «Человек из Подольска», «Как Витька-чеснок..»), при этом в клипе он играет оператора же.

Серзин иронично, но добро всех перемешал, обхитрил и подмигнул вновь прибывшим, тем продолжил существование своей вселенной, что из «Невидимого театра» спешит в фильмы Сени, из фильмов — в «Гоголь-центр», из закрытого «Гоголь-центра» — на разговоры на кухне. Это добрая работа, в том числе поэтому мы выпускаем ее сейчас. Берегите друг друга, хорошего просмотра.

Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов
Изображение предоставлено представителями музыкантов

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Вадик Королев, Семен Серзин

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