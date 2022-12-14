В Государственном Эрмитаже пройдет зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

Сольные концерты пианистов из России, Еревана и Италии традиционно пройдут интерьерах главного музея Петербурга.
Зимний фестиваль «Пианиссимо» откроет петербуржец Игорь Петров — студент консерватории имени Римского-Корсакова по классу Александра Сандлера, обладатель премий VI международного конкурса Premio Giovanni Colafemmina, Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреат XIII международного конкурса имени Шопена, Международного конкурса пианистов имени Савшинского и других. 30 декабря исполнит прелюдию и фугу Баха, сонату Гайндна, скерцо Шопена, этюд Скрябина и три пьесы из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
3 января в Государственном Эрмитаже выступит Валентин Малинин — обладатель Гран-при III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, победитель 62 Международного конкурса пианистов в Хаэн, лауреат II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, а также международных конкурсов пианистов «Минск-2021» «Ступень к мастерству». В программе Малинина «Искатели жемчуга» Бизе, Соната для фортепиано Берга, «Эпилог. Серенада призрака» из сюиты «Гойески» Гранадоса, соната №23 «Аппассионата» Бетховена и другие произведения.
На следующий день, 4 января, фестиваль продолжит студент Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Армен Пучинян, в послужном списке которого концерты в Вене и Зальцбурге, участие в организованном фондом COAF гала-концерте в Нью-Йорке, премия международных конкурсов Putra в Куала-Лумпуре, а также платиновый приз Лондонского конкурса классической музыки в 2022 году. Он исполнит фантазию фа минор Мендельсона, «Блестящие вариации» Шопена, «Ритуальный танец огня» де Фалья, «Сасунский танец» из цикла «Шесть картин» Бабаджаняна и другие произведения.
Закроет фестиваль миланский пианист Арио Сгрои. Как рассказали организаторы Pianissimo, с раннего возраста у него была возможность участвовать в многочисленных музыкальных мероприятиях, таких как конкурсы пианистов (Concorso Sestri Levante, Concorso Treviglio) и концертах как в Италии, так и в Германии. В 2019 году Арио был приглашен на специальное мероприятие «La Milanesiana», приняв участие в концерте Musica e Speranza в июле того же года. Он также был приглашен в Castello Precicche, на Giffoni Experience Festival и выступал в Teatro Litta и Teatro dal Verme в Милане. Арио Сгрои исполнит «Венский карнавал», «Танцы давидсбюндлеров» и мазурку №5 Шумана, а также ноктюрн «Грезы любви» Листа.
«Пианиссимо» был создан как серия фортепианных вечеров. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фортепианные вечера «Пианиссимо» регулярно проходят в Государственном Эрмитаже. Зимний фестиваль в рамках проекта в этом году неизменно пройдет в главном музее Петербурга — с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Подробности можно посмотреть здесь.
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