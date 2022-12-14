В Государственном Эрмитаже пройдет зимний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

Закроет фестиваль миланский пианист Арио Сгрои. Как рассказали организаторы Pianissimo, с раннего возраста у него была возможность участвовать в многочисленных музыкальных мероприятиях, таких как конкурсы пианистов (Concorso Sestri Levante, Concorso Treviglio) и концертах как в Италии, так и в Германии. В 2019 году Арио был приглашен на специальное мероприятие «La Milanesiana», приняв участие в концерте Musica e Speranza в июле того же года. Он также был приглашен в Castello Precicche, на Giffoni Experience Festival и выступал в Teatro Litta и Teatro dal Verme в Милане. Арио Сгрои исполнит «Венский карнавал», «Танцы давидсбюндлеров» и мазурку №5 Шумана, а также ноктюрн «Грезы любви» Листа.

«Пианиссимо» был создан как серия фортепианных вечеров. Проект преследует две цели: показать публике молодых пианистов, которые становятся звездами прямо сейчас, и провести концерты в особенных местах — исторических, но далеких от традиционных филармонических и концертных залов, таких, где обычно не услышишь музыку. Фортепианные вечера «Пианиссимо» регулярно проходят в Государственном Эрмитаже. Зимний фестиваль в рамках проекта в этом году неизменно пройдет в главном музее Петербурга — с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Подробности можно посмотреть здесь.

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