О смерти Анджело Бадаламенти пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу композитора Фрэнсис Бадаламенти. Он скончался в воскресенье, 11 декабря, от «естественных причин» в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке, Нью-Джерси.

Анджело Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Бруклине. С детства увлекался оперой и классической музыкой. С восьми лет начал обучение игре на фортепиано, академическое образование получил в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки.

Будучи композитором с классическим образованием, Бадаламенти также сотрудничал с певцами практически во всех жанрах — от Нины Симон, Нэнси Уилсон, Ширли Бэсси, Патти Остин, Дэвида Боуи, Пола Маккартни, Марианны Фейтфулл, Лайзы Миннелли, Мела Тиллисом и Роберты Флэк до Pet Shop Boys, Anthrax, вокалистки рок-групп D.A.R.K. и The Cranberries Долорес О’Риордан, Тима Бута и рэпера LL Cool J.

Наибольшую известность Бадаламенти получил благодаря сотрудничеству с режиссером Дэвидом Линчем, которое началось для него с преподавания вокала Изабелле Росселлини во время съемок фильма «Синий бархат» (1986). В том же фильме, по просьбе Линча, композитор снялся в роли камео — пианиста в клубе. Позже Бадаламенти выступил в качестве автора саундтрека к летам режиссера «Дикие сердцем» (1990), «Шоссе в никуда» (1997), «Простая история» (1999), «Малхолланд Драйв» (2001), а также сериалу «Твин Пикс» и его продолжениям «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Твин Пикс: Возвращение».