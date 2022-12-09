Денис Мацуев и Валерий Гергиев откроют ХVII Международный фортепианный фестиваль «Мариинский»

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, в программу фестиваля, который завершится под Новый год — 31 декабря — войдут 14 концертов «прославленных пианистов» и «многообещающих юных музыкантов»: выступления в сопровождении оркестра, клавирабенды в большом и малом залах, а также один камерный вечер, где фортепиано прозвучит в дуэте с виолончелью.

В программу также включен цикл фортепианных концертов Сергея Прокофьева. Пять концертов прозвучат в трех вечерах, а солировать в них будут как известные петербургским слушателям пианисты, так и молодое поколение музыкантов: Алексей Мельников, Даниил Саямов, а также Сергей Давыдченко и Даниил Тюрин. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра традиционно Валерий Гергиев.

В Концертном зале пианист Петр Лаул предложит редкую и требующую невероятной исполнительской выносливости программу — десять фортепианных сонат Скрябина, которые прозвучат в трех отделениях концерта. Пианист и педагог Владимир Тропп сосредоточит свою программу на произведениях Петра Чайковского. Заслуженный артист России Станислав Иголинский объединит в одном вечере сочинения Моцарта и цикл фортепианных миниатюр Шумана «Пестрые листки». Павел Райкерус исполнит сочинения Грига, Дебюсси и Чайковского в дневном концерте под названием «Детский альбом».

Международный фортепианный фестиваль «Мариинский» пройдет с 23 по 31 декабря. Подробности программы можно посмотреть здесь.

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