Алексей Степанюк представит в Мариинском новую версию оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

Мировая премьера последней большой эпической оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» состоялась в феврале 1907 года на сцене Мариинского — как рассказали «Собака.ru» в театре, «с исключительным успехом, которому предшествовали полтора года напряженных репетиций». Название оперы адресует к былинным сказаниям и их неторопливому, поэтически образному слогу, а сюжет близок к библейским притчам: это история о силе человеческой природы, одухотворенной верой, которая побеждает бесовскую «нежить» — так говорил сам композитор — искренностью и истовостью веры.

«В последний период своей жизни Римский-Корсаков находился на вершине творческой зрелости, но постоянно занимался обновлением своего музыкального языка. Он писал: «Я чувствую, что вступаю в какой-то новый период и что овладеваю приемом, который у меня до сих пор являлся как бы случайным…». Именно в «Китеже» результаты этих поисков достигли совершенного воплощения, как в больших хоровых сценах, так и в монологах солистов», — говорят в Мариинском театре.

Другие постановки оперы были представлены в 1910, 1918, 1958, 1994 и 2001 годах. Новая, премьера которой запланирована на 24 и 25 декабря, представляет собой обновленную версию 1994 года — спустя 28 лет к своему спектаклю возвращается режиссер Алексей Степанюк. Художником по костюмам выступает Ирина Чередникова, художником по свету — Егор Карташов, художником по видео — Вадим Дуленко, ассистентом по пластике — Илья Устьянцев.

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