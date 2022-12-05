Авангардный хип-хоп маршрут по Русскому музею. Что? Да! Его записал Михаил Феничев

Авангард как явление появился во всех сферах искусства в начале ХХ века. В изобразительном искусстве авангардисты бескомпромиссно экспериментировали с концепцией, цветом, формой. Они выступали за внутреннюю свободу художника, бросающего вызов классическим канонам. «Хип-хоп, как и авангард, не знает границ! За последние пятьдесят лет он проделал путь от андеграунда до мирового мейнстрима. Пришло время и коридорам Русского музея наполниться передовым битом», — заявляют в музее.

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, язык речитатива был выбран для того, чтобы «рассказать историю авангарда молодым и дерзким и всем желающим». В маршрут, сформулированный и озвученный Феничевым, вошли работы художников Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Натана Альтмана, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова, Марка Шагала и Владимира Татлина.

«Русский музей был и остается пространством, открытым для молодого и динамично развивающегося искусства, вершиной которого принято считать русский авангард. При помощи хип-хопа мы демонстрируем всю мощь энергии авангарда ровно такой, какой она была в самом начале. Мы освобождаем авангард из плена скучных аналитических статей и возвращаем его на улицы!» — говорят в Русском музее.